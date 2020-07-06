ЦИК запустила онлайн-сервис, чтобы украинцам было проще голосовать на местных выборах «не по прописке»
В период с 1 июля по 9 сентября все избиратели, проживание не по месту регистрации (в том числе внутренне перемещенные лица — ВПО), могут изменить свой избирательный адрес онлайн. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) запустила соответствующую услугу на сайте Государственного реестра избирателей.
Еще в апреле мы узнали, что ЦИК приступила к тестированию онлайн-сервиса быстрой смены места голосования. И вот сейчас этот сервис заработал. На данный момент он обеспечивает возможность быстрой смены места для голосования на местных выборах. Для этого нужно подать онлайн-заявку через личный кабинет избирателя и прикрепить к ней один из следующих подтверждающих документов:
- справка ВПО;
- договор аренды жилья;
- документ о праве собственности на жилье;
- документ, подтверждающий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по конкретному адресу;
- документ, подтверждающий пребывания в браке или в родственных отношениях с лицом, зарегистрированным по определенному адресу;
- документ, подтверждающий осуществление избирателем ухода за лицом, зарегистрированным по определенному адресу.
Оформить заявку можно в личном кабинете избирателя на сайте Государственного реестра избирателей. Для идентификации на сайте и оформления заявления для смены избирательного адреса понадобится ЭЦП (второе название — КЭП).
Важно: после смены избирательный адрес будет определен как постоянный и не подлежит повторной смене в течение следующих 6 месяцев.
Остается вспомнить, что в «Дії» не так давно появились электронные паспорта, которые, как было оговорено ранее, в будущем обеспечат техническую возможность голосовать на выборах с помощью смартфона через интернет. Над правовой составляющей в Минцифры совместно с ЦИК и депутатами тоже работают, готовя соответствующий законопроект.