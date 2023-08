Дальнобойное оружие Украины поразило цель в россии на 700 км — именно столько до пскова, где 30 августа уничтожили по меньшей мере 4 самолета Ил-76.

Ни дня без обновления достижений парка украинского дальнобойного оружия. После наземной версии ракеты «Нептун», которая может доставить 350 кг «полезного груза» на 400 км, стало известно о другом достижении — поражение цели на вражеской российской территории за 700 км. Ни на что не намекаем, но именно столько от границы Украины до Пскова, где успешно сгорело несколько ИЛ-76.



Про это сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном телеграм-канале:

Какое именно за оружие смогло поразить вражеский объект точно не известно. Однако это должен быть беспилотник-камикадзе, пока только они в нашем арсенале способны на работу в дальнем тылу. Среди версий называют знаменитый «Бобер», беспилотник под названием «Морок», переделанные советские беспилотники Ту-141 «Стриж», однако наиболее вероятным вариантом является ударный дрон концерна «Укроборонпром» с боевой частью на 75 кг, способный поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

UPD: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опубликовал видео 700-км оружия. Пишет, что это была таки ракета.

The missile program of the President of Ukraine in action. The tests are successful, the implementation is effective.

“Sevastopol is waiting, Kamchatka is waiting, Kronstadt is waiting…”.

P.S. Quiet and singing Ukrainian night… pic.twitter.com/0sBmXZWFLh

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023