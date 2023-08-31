Дальнобойное оружие Украины поразило цель в россии на 700 км — именно столько до пскова, где 30 августа уничтожили по меньшей мере 4 самолета Ил-76.

Ни дня без обновления достижений парка украинского дальнобойного оружия. После наземной версии ракеты «Нептун», которая может доставить 350 кг «полезного груза» на 400 км, стало известно о другом достижении — поражение цели на вражеской российской территории за 700 км. Ни на что не намекаем, но именно столько от границы Украины до Пскова, где успешно сгорело несколько ИЛ-76.
Про это сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном телеграм-канале:
Ежедневный селектор.
Заслушал доклад Главкома о ситуации на поле боя. Оборонительные и наступательные действия. Наше движение вперед не останавливается.
Минобороны — о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение крупной партии бронированных «медэваков» — то, что сейчас очень нужно.
Минстратегпром — о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров!
Мининфраструктуры готовит следующие шаги в рамках «зернового коридора». Кабмин, наш Офис работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, Пункты Несокрушимости, бомбоубежища.
МВД отчиталось о ликвидации последствий вражеских обстрелов, ситуации с безопасностью перед стартом нового учебного года.
И конечно же, отчеты разведок о военных и политических шагах наших врагов.
Держим все под контролем. Продолжаем работу.
Какое именно за оружие смогло поразить вражеский объект точно не известно. Однако это должен быть беспилотник-камикадзе, пока только они в нашем арсенале способны на работу в дальнем тылу. Среди версий называют знаменитый «Бобер», беспилотник под названием «Морок», переделанные советские беспилотники Ту-141 «Стриж», однако наиболее вероятным вариантом является ударный дрон концерна «Укроборонпром» с боевой частью на 75 кг, способный поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
«Укроборонпром» тизерит дрон-камикадзе с дальностью полета 1000 км и боевой частью 75 кг, а «Повернись живим» и ГУР — совместный проект оружия дальнего действия «Бавовна в москве»
UPD: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опубликовал видео 700-км оружия. Пишет, что это была таки ракета.
The missile program of the President of Ukraine in action. The tests are successful, the implementation is effective.
“Sevastopol is waiting, Kamchatka is waiting, Kronstadt is waiting…”.
P.S. Quiet and singing Ukrainian night… pic.twitter.com/0sBmXZWFLh
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023