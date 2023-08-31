Новости Новости 31.08.2023 в 16:15

Дальнобойное оружие Украины поразило цель в россии на 700 км — именно столько до пскова, где 30 августа уничтожили по меньшей мере 4 самолета Ил-76.

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Юрій Орос

Автор новин

Ни дня без обновления достижений парка украинского дальнобойного оружия. После наземной версии ракеты «Нептун», которая может доставить 350 кг «полезного груза» на 400 км, стало известно о другом достижении — поражение цели на вражеской российской территории за 700 км. Ни на что не намекаем, но именно столько от границы Украины до Пскова, где успешно сгорело несколько ИЛ-76.
Дальнобойное оружие Украины поразило цель в россии на 700 км — именно столько до пскова, где 30 августа уничтожили по меньшей мере 4 самолета Ил-76.

Про это сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном телеграм-канале:

Дальнобойное оружие Украины поразило цель в россии на 700 км — именно столько до пскова, где 30 августа уничтожили по меньшей мере 4 самолета Ил-76.

Ежедневный селектор.

Заслушал доклад Главкома о ситуации на поле боя. Оборонительные и наступательные действия. Наше движение вперед не останавливается.

Минобороны — о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение крупной партии бронированных «медэваков» — то, что сейчас очень нужно.

Минстратегпром — о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров!

Мининфраструктуры готовит следующие шаги в рамках «зернового коридора». Кабмин, наш Офис работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, Пункты Несокрушимости, бомбоубежища.

МВД отчиталось о ликвидации последствий вражеских обстрелов, ситуации с безопасностью перед стартом нового учебного года.

И конечно же, отчеты разведок о военных и политических шагах наших врагов.

Держим все под контролем. Продолжаем работу.

Какое именно за оружие смогло поразить вражеский объект точно не известно. Однако это должен быть беспилотник-камикадзе, пока только они в нашем арсенале способны на работу в дальнем тылу. Среди версий называют знаменитый «Бобер», беспилотник под названием «Морок», переделанные советские беспилотники Ту-141 «Стриж», однако наиболее вероятным вариантом является ударный дрон концерна «Укроборонпром» с боевой частью на 75 кг, способный поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

«Укроборонпром» тизерит дрон-камикадзе с дальностью полета 1000 км и боевой частью 75 кг, а «Повернись живим» и ГУР — совместный проект оружия дальнего действия «Бавовна в москве»

UPD: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опубликовал видео 700-км оружия. Пишет, что это была таки ракета.

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Дальнобойное оружие Украины поразило цель в россии на 700 км — именно столько до пскова, где 30 августа уничтожили по меньшей мере 4 самолета Ил-76.
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Михайло Шпак

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borowka

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Ydri

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Михайло Шпак

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