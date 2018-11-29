Датчик ЭКГ в Apple Watch Series 4 заработает с выпуском обновления watchOS 5.1.2

Умные часы Apple Watch Series 4 поступили в продажу 21 сентября, но датчик ЭКГ, являющийся одним из ключевых нововведений новой модели, до сих пор остается неактивным. Как известно, возможности снятия ЭКГ не было ни в проблемном обновлении watchOS 5.1, ни в его исправленной версии watchOS 5.1.1. Долгожданную возможность снятия электрокардиограммы, которая точно не будет лишней людям, испытывающим проблемы с сердечно-сосудистой системой, принесет обновление watchOS 5.1.2. По крайней мере, так утверждает MacRumors, ссылаясь на внутренние инструкции для сотрудников Apple Store.

Приложение в составе обновления watchOS 5.1.2 позволит снять показатели ЭКГ за 30 секунд, просто приложив палец к колесику Digital Crown умных часов, и выявить малейшие отклонения от нормы, которые могут указывать на серьезные заболевания сердца, включая аритмию и фибрилляцию предсердий. В США часы Apple Watch Series 4 были сертифицированы Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (U S Food and Drug Administration; FDA), но тип выданной лицензии отличается от того, что регулятор выдает полноценным медицинским устройствам. Мы подробно рассказывали об этом в предыдущей заметке. Собственно, документ содержит приписку, что приложение «не предназначено для диагностики или замены традиционных методов диагностики».

Надо ли говорить, что функция ЭКГ не будет работать на старых моделях Apple Watch, поскольку их оснащение не включает соответствующих датчиков.

Остается добавить, что пользоваться этой функцией можно будет с первых дней ее доступности и в Украине, просто изменив регион на США в настройках на смартфоне и часах.

Сейчас обновление watchOS 5.1.2 доступно в бета-версии для разработчиков. Когда состоится финальный релиз, точно не сообщается, но, вероятно, если тестирование пройдет гладко, то апдейт выйдет в самое ближайшее время.

Источник: MacRumors