Супермен появится в «Миротворце»? DC обещает «грандиозное» камео во 2-м сезоне и ветерана «Отряда самоубийц» — новые кадры и детали сюжета

До дебюта второго сезона «Миротворца» осталось менее трех месяцев, так что DC взялась за активный маркетинг шоу — из последнего нам предложили несколько новых кадров, намек на «большое камео» и информацию о том, что история будет связана непосредственно с событиями нового фильма о Супермене.

Вряд ли информацию о том, что Майкл Рукер (Савант в «Отряде самоубийц») появится в «Миротворце» можно считать спойлером, поскольку это официальное заявление DC — на этот раз актер появится во вселенной как охотник на орлов Ред Сент-Вайлд, нацеленный на верного помощника Кристофера Смита и собственно Миротворца (Джон Сина) Игли.

Персонажа можно подробнее рассмотреть на кадрах, предоставленных Entertainment Weekly — наряду с самим Синой, Дженнифер Холланд (Эмилия Харкорт), Фредди Стромой (Эдриан Чейз / Линчеватель ), Стивом Эйджи (Джон Экономос) и Даниэль Брукс (Леоте Адебайо).

Первый сезон «Миротворца» дебютировал еще в 2022 году, тогда как второй, действие которого происходит примерно через два года, станет первым «живым» сериальным проектом в обновленной Джеймсом Ганном киновселенной DCU. Согласно официальному синопсису, новый сезон продолжает историю Криса Смита / Миротворца, супергероя-мстителя, который пытается примирить свое прошлое с новообретенным чувством цели, «продолжая надирать праведным злодеям задницу в своем ложном стремлении к миру любой ценой».

«Во многих аспектах Миротворец очень изменился в этом сезоне. Он стал гораздо более мягким парнем, более приятным, он менее дерзкий, менее надоедливый и менее агрессивный. Он изменился. Поэтому Лэнгстон Флери Ведущий и комментатор событий, которые происходят вокруг деятельности Миротворца. на самом деле во многом ведет себя как полный мудак, так же как и Миротворец [в прошлом сезоне]. Он очень политически некорректный мудак на протяжении большей части сезона, а также невероятно забавный парень», — рассказал Ганн в интервью EW.

Ганн добавил, что разрабатывал сезон «по ходу» наряду с другими проектами DC, поэтому он «очень тесно связан с Суперменом и с тем, что будет после него», а также подразнил действительно большое камео в конце — можно предположить, что это и будет сам Человек из стали в исполнении Дэвида Коренсвета.

Второй сезон «Миротворца» дебютирует на стриминге Max 21 августа (чуть больше, чем за месяц после выхода «Супермена» 11 июля), впрочем, только с одним эпизодом — остальные будут выходить еженедельно.