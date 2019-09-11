DDR4-6016: новый рекорд разгона оперативной памяти

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Компания G.Skill, хорошо известная в кругу энтузиастов благодаря своей быстрой и эффектной памяти, ориентированной на оверлокеров, с гордостью сообщила о новом мировом рекорде разгона оперативной памяти DDR4, установленном, естественно, при помощи ее модулей. Одиночный модуль памяти G.Skill Trident Z Royal на чипах DDR4 плотностью 8 Гбит производства Samsung удалось разогнать до знаковой отметки в 3008,4 (эффективная 6016) МГц. Тайминги при этом были повышены со штатных CL19 до 31-63-63-63-2 МГц.

Рекорд был утвержден HWBot, где можно получить больше технических подробностей о рекорде.

Автор рекорда – известный тайваньский мастер экстремального разгона Toppc, который в прошлом не раз обновлял рекорды разгона ОЗУ. Разгон происходил на материнской плате MSI MPG Z390I Gaming Edge AC, в которую был установлен Intel Core i9-9900K (8 ядер/16 потоков, 3,6/5,0 ГГц) с двумя активными ядрами. Для охлаждения CPU и единичной планки DDR4 использовался жидкий азот (куда же без него при экстремальном разгоне).

Что интересно, материнская плата MSI MPG Z390I Gaming Edge AC в последнее время все чаше используется для установки новых рекордов разгона ОЗУ. Три из десяти наилучших результатов оверклокинга DDR4 в базе HWBot.org три были установлены с использованием этой платформы.

Остается добавить, что розничные цены на оперативную память G.Skill Trident Z Royal стартуют с отметки в 3 299 грн (за двухканальный комплект объемом 16 ГБ).

Источник: TechPowerUp