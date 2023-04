Dead Island 2 возглавила игровой топ Великобритании на фоне 6% падения продаж игр за неделю

Игра Dead Island 2 поднялась на первое место в чартах Великобритании и стала третьим по величине релизом в этом году, после Hogwarts Legacy и Resident Evil 4 Remake. Было продано примерно вдвое меньше экземпляров, чем удалось в случае Resident Evil 4, но значительно больше, чем в случае Dead Space. Статистика касается физических экземпляров, данные по цифровым продажам появятся на этой неделе. Сейчас ТОП-10 выглядит так:

Dead Island 2 Minecraft Legends Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp Mario Kart 8 Deluxe FIFA 23 Super Mario Odyssey Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Remake Minecraft (Switch) God of War Ragnarok

На втором месте расположилась Minecraft Legends. Лучше всего продавался вариант для Nintendo Switch, на долю которого пришлось 76% продаж. На версию для PlayStation пришлось 19% коробочных продаж, остальные 5% — копии для Xbox. Как и в случае лидера, пока нет данных по цифровым продажам, также не учтены сведения о продажах в составе Xbox Game Pass.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp могла бы получить лучший результат, если бы не испытывала проблем на старте продаж. Первоначально он должен был состояться в начале прошлого года, но был отложен после вторжения россии в Украину. Позже игра вышла всего за несколько недель до The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и набирала аудиторию постепенно.

Mario Kart 8: Deluxe опустилась на 4-е место, испытав падение продаж на 13%. FIFA 23 опускается на четыре позиции до 5-го места после падения на 25%. Скачок, вызванный недавним фильмом о Марио, начинает спадать: Super Mario Odyssey опустилась на 6-е место после падения продаж на 25%, а New Super Mario Bros U Deluxe опустилась на 11-е место с аналогичным показателем.

Источник: Games Industry