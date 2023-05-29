Дебют Acer на рынке видеокарт: NVIDIA RTX 4090 Predator с жидкостным охлаждением без внешнего радиатора и массивная Radeon RX 7900 XT

Компания Acer, известная недорогими ноутбуками, намерена покорить рынок Hi-End видеокарт. Для этого нужно сделать что-то удивительное, и в Acer придумали как: YouTube-канал GamersNexus показал прототип RTX 4090 Predator с компактной замкнутой жидкостной системой охлаждения, не требующей выносного радиатора. Видеокарта занимает три слота.

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Размер СО сопоставим с габаритами воздушных систем охлаждения RTX 4090. Видео демонстрирует ее снятие с видеокарты, но саму систему не разбирают.

На радиатор шириной 22,4 см прикреплены два вентилятора и две помпы (на переднем и заднем торце, что делает видеокарту чуть длиннее). Система охлаждения расположен поверх медной пластины, накрывающей GPU, память и секции VRM. Пока нет никаких данных про эффективность такого охлаждения.

NVIDIA RTX 4090 Predator – не единственный прототип, продемонстрированный Acer. Компания также показала Radeon RX 7000 (предположительно RX 7900 XT) с логотипами Predator и Radeon. Большой радиатор с тремя вентиляторами говорит о том, что перед нами старшая модель, а не RX 7600. На корпусе видеокарты есть место для третьего разъема питания, что косвенно свидетельствует о «заготовке» под Radeon RX 7900 XTX.

Acer пока не подтвердила видеокарты официально и не называет сроков выхода. Карта 4090 Predator всё еще проходит испытания и ее дизайн может поменяться, но конструкция выглядит законченной. Если СО окажется эффективной, а цена не превысит разумную планку, дебют компании в новом для себя сегменте может быть удачным.

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Источник: VideoCardz