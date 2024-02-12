Новости Кино 12.02.2024 в 09:19 comment views icon

«Дэдпул и Росомаха» — первый трейлер нового фильма Marvel с Райаном Рейнольдсом и «тенью» Хью Джекмана

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Дэдпул и Росомаха» — первый трейлер нового фильма Marvel с Райаном Рейнольдсом и «тенью» Хью Джекмана

После 6 лет с момента выхода последнего фильма Fox о «Людях Икс» Дэдпул наконец-то возвращается на большой экран — на этот раз через киновселенную Marvel в первом фильме студии с рейтингом R.

Из трейлера пока непонятно, сколько именно времени прошло для с виду престарелого Уэйда Уилсона (Райан Рейнольдс) и его напарницы Ванессы (Морена Баккарин) с момента окончания «Дэдпула 2», и те ли самые версии они представляют. По крайней мере известно, что празднование очередного дня рождения для наемника не задалось — отряд Управления временными изменениями внезапно нарушает праздник, и Уилсон падает в портал, попутно захватив одного из бойцов и потеряв парик. В конце концов, если верить Мэтью Макфадьену, Дэдпула хотят завербовать для какого-то специфического задания — и без участия Росомахи тут не обойдется (правда, его для интриги пока показывают либо сзади, либо в виде тени).

Ранее режиссер фильма «Люди Икс: Первый Класс» Мэтью Вон заявил, что «Дэдпул 3» — это «встряска», которая может спасти вселенную Marvel.

«Дэдпул 3» — единственный полнометражный фильм Marvel, который выйдет в 2024 году. Двумя предыдущими выпусками вместе со всей франшизой «Людей Икс» владела Fox, пока в 2019 году ее не приобрела Disney за $71,3 млрд.

Режиссером фильма стал Шон Леви, который также написал сценарий вместе с Рейнольдсом, Реттом Ризом, Полом Верником и Зебом Уэллсом. Премьеру в кинотеатрах изначально назначали на 3 мая 2024 года, однако из-за страйков актеров перенесли на 26 июля.

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Трейлер (оригинал)

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