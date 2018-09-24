Дефицит и рост цен на процессоры Intel вынуждает производителей и потребителей обращать внимание на чипы AMD

В результате просчётов компания Intel столкнулась с ситуацией, когда её наиболее быстро продающиеся настольные процессоры Core 8-го поколения оказались в дефиците (в частности, модели Core i5-8400, Core i5-8600K и Core i7-8700K). На такое развитие ситуации повлияло несколько факторов, но главным из них является недостаток необходимого количество производственных мощностей, способных выпускать продукцию по нормам 14-нанометрового технологического процесса.

В результате, некоторые потребители, которые задумали покупку нового компьютера на это время, вынуждены отказываться от приобретения систем на базе процессоров Intel в пользу продукции AMD. OEM сборщики компьютерных систем также оказались не в восторге от сложившейся ситуации. Необдуманные планы и изменения платформы Intel вынуждают производителей компьютеров слишком часто пересматривать свои собственные проекты, а теперь они ещё и столкнулись с проблемой дефицита поставок. И это приводит к пересмотру модельного ряда продукции.

Исследовательская компания Fubon полагает, что к следующему году каждый третий персональный компьютер, продаваемый компанией HP, будет основан на процессоре AMD. В Fubon ожидают, что в промежуток времени с четвёртого квартала 2018 года (хотя, фактически, уже с третьего квартала) по второй квартал 2019 года Intel не сможет осуществлять поставки процессоров в том объёме, которые требует рынок. В свою очередь, это приведёт к увеличению продаж чипов AMD и росту выручки этой компании. По мнению аналитика Марка Липакиса, в следующем году доля AMD на рынке процессоров увеличится до 30%.

Источник: techpowerup