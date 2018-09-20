Intel вынуждена перевести выпуск как минимум одного чипсета на более старый 22-нм техпроцесс

Затянувшееся освоение 10-нанометрового производственного процесса изготовления чипов заставляет компанию Intel искать альтернативные путы выпуска продукции. Дело в том, что существующие производственные мощности не в состоянии справиться с выпуском всей номенклатуры в рамках 14-нанометровой технологии.

Об одном таком альтернативной решении мы уже рассказывали ранее. Intel намерена заказывать у TSMC производство некоторых своих чипов по 14-нанометровому техпроцессу. Но, судя по всему, этого будет недостаточно, и дефицит производственных мощностей останется. Потому было принято решение снова перевести выпуск часть продукции на более старый 22-нанометровый технологический процесс, чтобы высвободить оборудование производства по 14-нм техпроцессу для другой продукции.

На текущий момент речь идёт о переводе на 22-нанометровый техпроцесс набора системной логики H310. Такие чипсеты получат маркировку H310C или H310 R2.0. Они будут физически более крупными по сравнению с выпущенными ранее 14-нанометровыми образцами. Кроме того, у них незначительно ухудшится энергоэффективность. Наконец, они утратят поддержку операционной системы Windows 7, вероятно, на уровне драйверов. Материнские платы на базе таких чипсетов уже направлены в цепочку поставок.

Нельзя исключать, что в будущем перечень продукции Intel, заново переведённой на более старый техпроцесс производства, будет расширен.

Источник: techpowerup