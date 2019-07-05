Действительно, прибыль обрушилась более чем вдвое. Samsung опубликовала предварительные итоги минувшего квартала





Компания Samsung Electronics сегодня опубликовала предварительную оценку финансовых результатов второго квартала 2019 года. Приведенные в официальной оценке данные полностью соответствуют ожиданиям аналитиков, с которыми мы ознакомились накануне. И действительно, операционная прибыль обрушилась более чем вдвое по сравнению с прошлогодним результатом— на 56%: с $12,7 до $5,55 млрд. Этот результат станет худшим для компании за последние три года, если точнее — со временен 3 квартала 2016 года, когда Samsung переживала кризис, связанный с провалом смартфона Galaxy Note7).

При этом в квартальном выражении ожидается рост на 4,3%. Успех флагманской линейки смартфонов Galaxy S10 и мобильного подразделения явно поспособствовал этому незначительному улучшению на фоне спада основного полупроводникового бизнеса. Но особо радоваться пока нечему, так как первый квартал компания тоже завершила с падением финпоказателей, тогда операционная прибыль снизилась до $5,4 млрд.

Выручка Samsung за отчетный период оценивается в $47,84 млрд. Для сравнения: во втором квартале 2018 года выручка была равна $49,95 млрд, а в первом квартале 2019 года — $44,75 млрд. То есть, в годовом выражении выручка сократилась на 4,2%, а в квартальном выросла на 6,9%.

Подробный отчет с окончательными финансовыми результатами, как всегда, будет опубликован в конце месяца. Тогда и станут известны подробности о финансовых результатах отдельных подразделений Samsung. Если же ориентироваться на отраслевых наблюдателей, то на финансовых показателях Samsung негативным образом отразилось замедление китайской экономики роста, вызванное торговой войной с США и нынешняя ситуация c Huawei, негативным образом влияющая на поставки памяти DRAM и NAND. Усугубляет ситуацию также продолжающееся снижение цен на память (на 25% во втором квартале, по данным TrendForce). Источники пишут, что сокращение прибыли Samsung могло быть еще существеннее, если бы не разовый крупный платеж, который сильно увеличил выручку дисплейного подразделения. В беседе Reuters аналитики рассказали, что Apple выплатила Samsung неустойку в размере $684 млн в связи с тем, что не выкупила оговоренное в контракте количество панелей для смартфонов iPhone.

Источник: Samsung и The Verge