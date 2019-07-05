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Действительно, прибыль обрушилась более чем вдвое. Samsung опубликовала предварительные итоги минувшего квартала

Действительно, прибыль обрушилась более чем вдвое. Samsung опубликовала предварительные итоги минувшего квартала

Действительно, прибыль обрушилась более чем вдвое. Samsung опубликовала предварительные итоги минувшего квартала


Компания Samsung Electronics сегодня опубликовала предварительную оценку финансовых результатов второго квартала 2019 года. Приведенные в официальной оценке данные полностью соответствуют ожиданиям аналитиков, с которыми мы ознакомились накануне. И действительно, операционная прибыль обрушилась более чем вдвое по сравнению с прошлогодним результатом— на 56%: с $12,7 до $5,55 млрд. Этот результат станет худшим для компании за последние три года, если точнее — со временен 3 квартала 2016 года, когда Samsung переживала кризис, связанный с провалом смартфона Galaxy Note7).

При этом в квартальном выражении ожидается рост на 4,3%. Успех флагманской линейки смартфонов Galaxy S10 и мобильного подразделения явно поспособствовал этому незначительному улучшению на фоне спада основного полупроводникового бизнеса. Но особо радоваться пока нечему, так как первый квартал компания тоже завершила с падением финпоказателей, тогда операционная прибыль снизилась до $5,4 млрд.

Выручка Samsung за отчетный период оценивается в $47,84 млрд. Для сравнения: во втором квартале 2018 года выручка была равна $49,95 млрд, а в первом квартале 2019 года — $44,75 млрд. То есть, в годовом выражении выручка сократилась на 4,2%, а в квартальном выросла на 6,9%.

Подробный отчет с окончательными финансовыми результатами, как всегда, будет опубликован в конце месяца. Тогда и станут известны подробности о финансовых результатах отдельных подразделений Samsung. Если же ориентироваться на отраслевых наблюдателей, то на финансовых показателях Samsung негативным образом отразилось замедление китайской экономики роста, вызванное торговой войной с США и нынешняя ситуация c Huawei, негативным образом влияющая на поставки памяти DRAM и NAND. Усугубляет ситуацию также продолжающееся снижение цен на память (на 25% во втором квартале, по данным TrendForce). Источники пишут, что сокращение прибыли Samsung могло быть еще существеннее, если бы не разовый крупный платеж, который сильно увеличил выручку дисплейного подразделения. В беседе Reuters аналитики рассказали, что Apple выплатила Samsung неустойку в размере $684 млн в связи с тем, что не выкупила оговоренное в контракте количество панелей для смартфонов iPhone.

Источник: Samsung и The Verge

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