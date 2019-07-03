Смартфоны серии Samsung Galaxy S10 продаются лучше, чем устройства поколения Galaxy S9, самая популярная модель – Galaxy S10+

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Линейка смартфонов Samsung Galaxy S10 смогла обойти серию предыдущего поколения Galaxy S9 по объёмам продаж. Об этом свидетельствуют данные отчёта Counterpoint Research.

Так, на протяжении периода с марта по май 2019 года было продано 16 млн смартфонов серии Samsung Galaxy S10. Это на 12% больше показателя, достигнутого серией Galaxy S9 за такой же период прошлого года.

Что интересно, модель Galaxy S10+ оказалась самой популярной среди новинок. На её долю приходится 42% всех продаж. Более доступные версии покупают менее охотно. Обычная модель Galaxy S10 стала привлекательной для 32% покупателей, а на долю Galaxy S10e приходится 22% продаж.

Судя по всему, в отчёт Counterpoint Research не попали продажи модели Galaxy S10 5G. Однако с момента начала продаж в апреле этого года данная версия разошлась тиражом не менее 1 млн устройств. И в данном случае речь идёт только о продажах в Южной Корее.

Благодаря успешным продажам флагманской линейки смартфонов Samsung смогла нарастить свою рыночную долю на 3 процентных пункта по сравнению с прошлым годом. И теперь на долю компании приходится 25% рынка смартфонов.

Источник: gsmarena