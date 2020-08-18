Delfast представила новый внедорожный электробайк Delfast Cross Dirt с запасом хода до 180 км и ценником от €3699

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Украинская компания Delfast представила новую модель электробайка Cross Dirt, созданную для использования на пересеченной местности и в сложных дорожных условиях, включая грязь, песок, гравий и снег.

Электробайк Delfast Cross Dirt оснащается электродвигателем на заднем колесе мощностью 3 кВт (пиковая мощность — 5 кВт) с крутящим моментом 182 Нм, который позволяет разгоняться до 80 км/ч. Покупатель может выбрать один из двух вариантов батареи — на 1920 мАч или 2760 мАч, которые обеспечивают 120 км и 180 км запаса хода соответственно. Полный заряд батареи от штатного зарядного устройства 84В/9A (110-220В) занимает четыре часа.

Вес Delfast Cross Dirt с менее емкой батареей составляет 55 кг, с более емкой — 62 кг, при этом модель рассчитана на загрузку до 135 кг. Электробайк оснащается шинами 70/100 R19 с внедорожным рисунком протектора, двухподвесной конструкцией и мягким сидением. Модель также получила LED-фары, цветной дисплей, USB-порт, иммобилайзер, GPS-треккер и другие опции.

Производство нового электробайка стартует в сентябре текущего года, а пока Delfast собирает предзаказы — до конца августа Cross Dirt будет стоить €3,699, а начиная с сентября — €4,699. Апгрейд на более емкую батарею обойдется в дополнительные €339.

Напомним, что недавно DelFast представила обновленный электробайк Delfast Top 3.0 с ременным приводом и другими улучшениями, а также показала как будет выглядеть грузовой трехколесный электровелосипед Trike для коммерческого использования.

Источник: Delfast