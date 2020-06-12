Украинская компания DelFast представила обновленный электробайк Delfast Top 3.0 с ременным приводом и другими улучшениями

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Украинская компания DelFast представила обновленную версию своего самого быстрого электробайка Delfast Top 3.0, которая уже доступна для приобретения на официальном сайте. Самое главное изменение по сравнению с Delfast Top 2.0 — замена традиционной велосипедной цепи на ременной привод, который выдерживает более высокие нагрузки и не требует частого обслуживания.

Благодаря ремню и другим конструктивным улучшениям сам привод стал легче и тише, что особенно важно при движении на высоких скоростях (напомним, что максимальная скорость электробайков Delfast Top составляет 80 км/ч).

Разработчики также улучшили светотехнику, повысив ее яркость для режимов ближнего и дальнего света, что позволяет более безопасно передвигаться по дорогам в темное время суток и в условиях недостаточной видимости (туман, дождь, снег).

Электробайк Delfast Top 3.0 приводится в движение электродвигателем QS V2 с защитой IPX5, мощностью 3 кВт (пиковая — 5 кВт) и крутящим моментом 182 Нм. Полного заряда батареи 72В/48Ач (20S15P Panasonic 3200mAh) хватает на 320 км (200 миль) запаса хода.

Модель оснащается мощной подвеской, гидравлическими тормозами, цветным дисплеем и поддержкой мобильного приложения, она весит 70 кг и может перевозить еще 135 кг, не считая водителя.

Стоимость электробайка Delfast Top 3.0 на рынке США составляет $6649, в Европе — €6249, во всем остальном мире — $6799, при этом для первых покупателей будет доступна скидка в 1000 евро/долларов.

Напомним, что в конце прошлого года DelFast подписал контракт на поставку украинских электробайков мексиканской полиции, а также запустил продажи электровелосипеда Delfast Partner для курьеров Glovo и UberEats по цене 75 тыс. грн.

Источник: Electrek, Delfast