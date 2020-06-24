В Delfast показали, как будет выглядеть украинский грузовой трехколесный электровелосипед Trike для коммерческого использования

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Помимо индивидуальных электробайков украинская компания Delfast работает над созданием грузового трехколесного электровелосипеда Trike, предназначенного для служб курьерской доставки. Проект пока находится на стадии разработки, однако инженеры компании уже показали дизайн будущей новинки и рассказали подробности о его характеристиках.

В частности, новый электрический грузовой трехколесный велосипед Delfast был дополнен боковыми зеркалами и навесом над головой водителя. По мнению создателей, с этими элементами Trike становится более безопасным и выглядит завершенным. За счет характерной формы навес представляет собой одновременно лобовое стекло и защиту от солнца и дождя. Этот щит при необходимости можно будет легко снять и установить на место, что позволит приспосабливаться к текущей погоде и сезону.

Delfast Trike

Также Delfast Trike получит аккумулятор нового типа, который сможет выдерживать эксплуатацию в экстремальных погодных условиях (указанный рабочий диапазон температур от -20°C до +60°C, гарантированная минимальная потеря емкости после 1500 циклов заряда/разряда, в том числе с использованием скоростных зарядок). В дополнение к электробайку Delfast разработает специализированное стационарное зарядное устройство, рассчитанное на коммерческое применение.

Модель ориентирована на малый и средний бизнес, а также индивидуальных предпринимателей, его разработка стала возможной благодаря грантовой поддержке, предоставленной программой USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (КЭУ). Кстати, в портфолио компании уже есть коммерческий двухколесный электробайк Delfast Partner, ориентированный на курьеров Glovo и UberEats.

Delfast Partner

Напомним, что недавно украинская компания DelFast представила обновленный электробайк Delfast Top 3.0 с ременным приводом и другими улучшениями. В 2017 году электробайк Delfast Prime установил мировой рекорд на Киевском Велотреке по дальности пробега на одном заряде, проехав 367 км за 16,5 часов. А в прошлом году компания подписалп контракт на поставку украинских электробайков мексиканской полиции.

P.S. Отметим, что схожие по формату электровелосипеды уже использует почтовый сервис UPS:

Источник: Delfast