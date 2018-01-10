Dell показала на CES 2018 новые ноутбуки XPS 13 и XPS 15

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Компания Dell привезла на выставку CES 2018 обновлённые ноутбуки серии XPS. О новой версии XPS 13 мы писали ранее, а в этом материале более подробно остановимся на модели XPS 15, выполненной в форм-факторе 2-в-1.

Как отмечает производитель, ноутбук-трансформер XPS 15 может использоваться как для игр, так и для работы с приложениями для создания контента. Устройство оснащено 15,6-дюймовым дисплеем InfinityEdge с небольшими боковыми рамками. Разрешение изображения может составлять Full HD (1920×1080 точек, покрытие 100% цветового пространства sRGB) или 4K Ultra HD (3200×1800 точек, покрытие 100% цветового пространства Adobe RGB). Дисплей поддерживает сенсорный ввод и возможность использования цифрового пера Active Pen.

Конфигурация Dell XPS 15 может содержать один из новых 4-ядерных процессоров Intel 8-го поколения с графическим ядром Radeon RX Vega M GL: Intel Core i5-8305G (до 3,8 ГГц, 6 МБ кэш-памяти) или Intel Core i7-8705G (до 4,1 ГГц, 8 МБ кэш-памяти). Система может оснащаться оперативной памятью DDR4 объёмом 8 или 16 ГБ и твердотельным накопителем ёмкостью от 128 ГБ до 1 ТБ. В новинке доступны клавиатура с подсветкой, сканер отпечатков пальцев, гироскоп, акселерометр, цифровой компас, два порта Thunderbolt 3, два разъёма USB-C 3.1, слот для карт памяти microSD, стерео динамики, 4 микрофона, HD веб-камера, инфракрасная камера для функции Windows Hello. Устройство имеет размеры 354х235х9-16 мм и массу 1,97 кг. В качестве операционной системы используется Windows 10.

Новый ноутбук-трансформер Dell XPS 15 поступит в продажу в Украине весной 2018 года, но его цена пока не уточняется.