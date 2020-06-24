Dell представила новые игровые устройства: ноутбуки G7, настольный компьютер G5 и два монитора





Компания Dell подготовила к выпуску парочку новых игровых систем для экономичных геймеров, которые не готовы приобретать технику бренда Alienware. Для таких пользователей предлагаются игровые системы под собственным брендом Dell G.

Одной из новинок является игровой ноутбук G7, доступный в вариантах с 16- и 17-дюймовым дисплеями. Конфигурация может включать процессор Intel вплоть до 8-ядерной модели Core i9, до 32 ГБ оперативной памяти, накопитель PCIe SSD ёмкостью до 1 ТБ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q/ Устройство включает 4K OLED дисплей, 4-зонную RGB подсветку клавиатуры и кнопку Game Shift, которая повышает производительность системы охлаждения для устранения возможного тротлинга под нагрузкой. 17-дюймовый ноутбук Dell G7 уже доступен для покупки по цене от $1430. 15-дюймовая версия появится в продаже с 29 июня по той же стартовой цене.

Также геймерам предлагается обновлённый настольный компьютер Dell G5. Устройство может включать один из процессоров Intel 10-го поколения вплоть до Core i9, до 64 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. Среди возможных опций упоминаются наружная и внутренняя RGB подсветка, а также прозрачное боковое окно. Настольная игровая система Dell G5 поступит в продажу с 9 июля по цене от $749.

Кроме того, Dell анонсировала два игровых монитора Dell 27 Curved Gaming FHD Monitor и 27 Gaming QHD Mointor. В первом случае используется изогнутая VA панель с разрешением 1080p, а во второй модели – плоская IPS панель с разрешением 1440p. Время отклика матрицы заявлено на уровне 1 мс. Dell 27 Curved Gaming FHD Monitor можно будет купить с 21 августа по цене $280, а модель Dell 27 Gaming QHD Mointor – с 28 июля по цене $570.

Источник: Engadget