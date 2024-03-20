Деньги «пошли» за студентами: Рада поддержала в первом чтении образовательный законопроект №10399

20 марта народные депутаты 234 голосами «за» поддержали в первом чтении законопроект №10399, который предусматривает изменения в финансировании получения высшего образования: документ полагается на принцип «деньги идут за студентом» и устраняет жесткое разделение на «бюджетников» и «контрактников».

Студенты получат возможность учиться по системе софинансирования, когда часть средств за них будет платить государство в форме государственного гранта или льготного долгосрочного кредита, а другая будет финансироваться за средства физических (юридических) лиц.

Размер грантов будет определяться по результатам ВНО или НМТ Национальный мультипредметный тест — форма проведения вступительного испытания на бакалавриат для получения высшего образования в Украине, введена в 2022 году из-за полномасштабного российского вторжения. Призвана временно в 2022—2024 годах заменить традиционные вступительные испытания в формате ВНО. и выбранной специальности:

Отличные результаты позволят претендовать на гранты, которые полностью будут покрывать стоимость обучения по специальностям, пользующимся спросом на рынке труда.

Высокие и средние результаты — на частичные (остальное студент будет софинансировать за средства физических (юридических) лиц или будет иметь возможность получить льготный долгосрочный кредит).

Предусмотрено, что государственные гранты будут выплачивать в течение установленного срока обучения и могут индексироваться по уровню инфляции.

Таким образом расширяются возможности для поступающих: получая финансовую поддержку от государства, они могут свободно выбирать университет, форму получения образования и образовательную программу.

В то же время государственный и региональный заказ сохранят — часть мест отведут для уязвимых категорий абитуриентов, согласно установленным квотам. Предусмотрено, что правила размещения государственного заказа в учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения и в военных учебных подразделениях высших учебных заведений не изменятся.

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«Как результат — в течение следующих пяти лет доля поступающих, которые могут получить полную или частичную государственную финансовую поддержку для получения высшего образования на дневной форме обучения должна увеличиться на 40%», — пишут на сайте Министерства науки и образования.

Согласно пояснительной записке законопроекта, на начало 2022-2023 учебного года на условиях государственного заказа учились 418,3 тысячи студентов (39,7%), а за средства физических и юридических лиц — 635,5 тыс. человек (60,3%).

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