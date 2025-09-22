Новости Устройства 22.09.2025 comment views icon

Деревянный компьютер Apple-1 продали за $475 000

Андрій Русанов

Редкий компьютер Apple-1 был продан в эти выходные в Бостоне, США, значительно дороже начальной стоимости лота на аукционе.

На предыдущих торгах на прошлой неделе выросла до $144 311, а оценочная стоимость на начало составляла $300 000. В аукционный дом RR Auctions продал лот за $475 000 — почти на 60% лучше, чем ожидалось.

Накануне аукциона в субботу RR Auctions опубликовал интересное видео, на котором продаваемый Apple-1 демонстрируется в действии, что, возможно, способствовало увеличению предложений на аукционе.

Компьютер в деревянном корпусе считается одним из девяти сохранившихся экземпляров (из 50 изготовленных). На видео можно увидеть использование кассетного интерфейса обмена данными, клавиатуры и Apple Basic. Демонстрация завершается запуском Apple the 30th ASCII Demo, с текстовыми изображениями Стива Джобса, Стива Возняка и логотипа Apple на комплектном мониторе.

Вероятно, высокую цену обусловили редкость образца, рабочее состояние и широкая комплектация. Этот конкретный компьютер известен как Moore Apple-1: он является «полноценной и рабочей установкой, принадлежащей первой выпускнице юридического факультета Стэнфордского университета, Джун Блоджетт Мур». Это делает его не только одним из девяти в мире, но и эксклюзивным.

Изначально компьютер Apple-1 (Apple 1, Apple I) был создан Стивом Возняком для личного использования. Стив Джобс предложил продавать такие компьютеры. Презентация состоялась в апреле 1976 года. В июле устройство поступило в продажу за $666,66. В отличие от других пользовательских компьютеров того времени, которые продавались в виде комплектов для сборки, Apple I был полностью собран на плате с использованием около 30 микросхем. Но пользователь все еще должен был докупить корпус, источник питания, клавиатуру и дисплей. Позже была выпущена плата для связи с кассетным магнитофоном для хранения данных за $75.

Apple-1 имел процессор MOS Technology 6502, работавший на скорости 1,022727 МГц. Его конструкция в значительной степени базировалась на предыдущей работе Возняка над чипом Motorola 6800. Нестандартная тактовая частота была выбрана как доля 2/7 цветной опорной NTSC, что упрощало видеосхемы. Базовая машина имела 4 КБ памяти, которую можно было расширить до 8 КБ, и до 64 КБ с помощью дополнительной карты.

Также состоялась продажа чека компании Apple Computer Company с подписью «Стивен Джобс». Ожидалось, что чек в инкапсулированной будет продан за $25 000, однако на предыдущих торгах его цена почти достигла этой отметки. В день аукциона его продали за $46 250. Ранее другие экземпляры Apple-1 продавали за $387 750 и за $375 000.

Источник: Tom`s Hardware

Отправить