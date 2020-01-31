Держись, «Хаббл». «Джеймс Уэбб» (снова) задерживается





В прошлом году NASA отправила на покой знаменитый космический телескоп «Кеплер» (его миссия продлилась без малого 10 лет — вместо запланированных 3,5 лет), который в прошлом году получил частичного сменщика TESS (он «видит» на 300 световых лет вместо 3000), а на этой неделе к старине «Кеплеру» присоединился «Спитцер», проработавший целых 16 лет вместо отведенных 2,5 до 5 лет.

Запас надежности и ремонтопригодности космических аппаратов NASA не перестает поражать (как вам новость о ремонте «Вояджер-2» с расстояния 18 миллиардов километров?). Это мы к тому, что ресурс «Хаббла», который в свое время вывел астрономию на новый уровень и позволил совершить массу крупных открытий, тоже на исходе. Телескоп вывели на орбиту еще в 1990 году и в последний раз миссия «Хаббла», рассчитанная на 15 лет, была продлена до 30 июня 2021 года. Его долгожданный сменщик «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST) должен был оказаться на орбите уже очень давно, но NASA уже несколько раз сдвигала сроки из-за различных технологических трудностей и перерасхода средств. В последний раз запуск перенесли на 30 марта 2021 года, но вот сейчас стало понятно, что будет еще как минимум один перенос. О высокой вероятности этого события говорится в свежем 42-страничном отчете Счетной палаты США (GAO), ответственной за аудит государственных программ. Говоря точнее, на основании проведенной экспертной оценки готовности проекта аудиторы оценивают шансы на запуск в скромные 12%.

GAO утверждает, что компания Northrop Grumman, главный подрядчик JWST, прошел большой путь за последний год и достиг огромных успехов, готовясь к запуску обсерватории. Но дело в том, что Northrop израсходовал большую часть резервного времени, предусмотренного при планировании миссии на несколько лет вперед, и теперь у него осталось менее четверти этого буферного запаса. Подрядчик проделал определенную работу, чтобы наверстать упущенное и догнать график, но аппарат является очень сложным и права на ошибку просто нет, так как исправить что-либо после запуска будет уже невозможно. За последние несколько лет команда столкнулась с рядом трудностей, из недавних — в 2019 году испытания выявили проблемы с питанием двух важных компонентов космического корабля. Подрядчики устранили неисправности, но постоянные технические проблемы съели немало драгоценного времени и человеческих ресурсов, что с большой вероятностью приведет к дальнейшему росту затрат на программу. Сейчас NASA оценивает общие затраты на разработку и эксплуатацию JWST в $9,66 млрд.

Название «Джеймс Уэбб» в честь второго руководителя NASA телескоп получил в 2002 году, до этого он назывался NGST (Next Generation Space Telescope). Изначально телескоп планировали запустить в космос между 2007 и 2011 годами. Но проект оказался более дорогостоящим, чем ожидалось. В начале 2000-х стоимость программы превысила $4,5 млрд и сроки перенесли. Затем в 2011 году все еще раз пересчитали и утвердили новые предполагаемые сроки запуска – 2018 год. С того времени было еще четыре переноса: сначала — на март 2019 года, потом — на июнь, затем — на май 2020 года и в последний раз — на 30 марта 2021 года.

К сожалению, пока точно неизвестно, сколько придется ждать. NASA сообщило аудиторам GAO, что средств достаточно еще на три-четыре месяца после ранее утвержденного срока (марта 2021 года). Но если этого времени окажется недостаточно для Northrop Grumman, то это может и наверняка приведет к значительному перерасходу средств.

«Джеймс Уэбб» должен быть запущен с космодрома Куру во Французской Гвиане с помощью ракеты-носителя «Ариан 5» и после ввода в эксплуатацию станет самым мощным космическим телескопом в истории. Многосекционное зеркало «Уэбба» (18 шестиугольных сегментов) имеет диаметр около 6,5 м и площадь поверхности в 25 м². Это в шесть раз превосходит размеры зеркала «Хаббла». Более подробно о конструкции телескопа мы рассказывали в предыдущем материале.

В отличие от «Хаббла», который исследует Вселенную преимущественно в оптическом диапазоне (ближний инфракрасный и ультрафиолетовый диапазон, соседствующие с видимым излучением), «Джеймс Уэбб» сконцентрируется на инфракрасной части спектра, позволив рассмотреть более древние и более холодные объекты.

Всего у «Джеймса Уэбба» есть четыре научных инструмента: камера ближнего инфракрасного диапазона NIRCam, прибор для работы в среднем ИК-диапазоне MIRI, спектрограф ближнего ИК-диапазона NIRSpec и система FGS/NIRISS. С помощью научных приборов ученые надеются получить ответы на многие фундаментальные вопросы, в первую очередь, касательно формирования экзопланет.

Источник: The Verge