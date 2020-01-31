Работоспособность научных инструментов «Вояджера-2» восстановлена после сбоя





Команда автоматической станции «Вояджер-2» смогла вернуть работоспособность научному оборудованию аппарата, которая была нарушена из-за сбоя, в результате которого произошел перерасход электроэнергии двумя бортовыми системами, сообщается в Twitter-аккаунте миссии.

Here's the skinny: My twin went to do a roll to calibrate the onboard magnetometer, overdrew power and tripped software designed to automatically protect the spacecraft. Voyager 2's power state is good and instruments are back on. Resuming science soon. https://t.co/4buDM32bap pic.twitter.com/4T856Lpxjm — NASA Voyager (@NASAVoyager) January 29, 2020

Напомним, что два зонда программы NASA «Вояджер» были запущены для исследования Солнечной системы в 1977 году. Аппараты смогли сблизиться и исследовать четыре планеты-гиганта (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун), а затем направились к окраинам Солнечной системы. Первоначальный срок их функционирования оценивался не больше чем пять лет, однако на сегодняшний день продолжительность их работы составляет более 42 лет.

Сейчас «Вояджер-2» находится на расстоянии 123,6 астрономических единиц от Земли, а «Вояджер-1» — на расстоянии 148,7 астрономических единиц, это самый удаленный рукотворный объект. Оба аппарата уже покинули гелиосферу, однако не вышли за пределы Солнечной системы, граница которой находится за пределами внешнего края Облака Оорта, на расстоянии около ста тысяч астрономических единиц от Солнца.

Вместе с тем, в последние годы аппараты испытывают нехватку электроэнергии из-за естественного истощения бортовых РИТЭГов, вследствие чего команде миссии приходится время от времени отключать некоторые наименее важные подсистемы устройств, чтобы сохранять работоспособность основных приборов. Так, в прошлом году инженеры отключили на «Вояджере-2» обогреватель подсистемы, изучающей космические лучи, в результате чего данное научное оборудование хотя и продолжило работу, однако его температура опустилась ниже -59 °C, что на десять градусов ниже, чем предельная температура, при которой систему тестировали на Земле.

25 января 2020 года «Вояджер-2» не выполнил запланированный маневр 360-градусного разворота для калибровки магнитометра. Анализ телеметрии показал, что из-за непредвиденной и малопонятной на данный момент задержки в ходе выполнения команд для совершения маневра, аппарат оставил в одновременной работе две системы, потреблявшие слишком много энергии. Как результат, автоматическая подпрограмма защиты от сбоев, изначально заложенная разработчиками аппарата, отключила научное оборудование, чтобы скомпенсировать дефицит электроэнергии, и отменила маневр. На то, чтобы оценить сложившуюся ситуацию, специалистам потребовалось несколько дней — столь большой срок вызван удаленностью станции от Земли, из-за чего время полета сигнала туда-обратно составляет 34 часа.

28 января инженерам удалось отключить одну из систем, потреблявших слишком много энергии, и снова включить научные приборы. Сейчас команда ученых определяет работоспособность других систем аппарата, предполагается, что возобновление сбора научных данных и их передача на Землю состоится в ближайшее время.

Источник: N+1