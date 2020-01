Работоспособность научных инструментов «Вояджера-2» восстановлена после сбоя

Команда автоматической станции «Вояджер-2» смогла вернуть работоспособность научному оборудованию аппарата, которая была нарушена из-за сбоя, в результате которого произошел перерасход электроэнергии двумя бортовыми системами, сообщается в Twitter-аккаунте миссии.

Here's the skinny: My twin went to do a roll to calibrate the onboard magnetometer, overdrew power and tripped software designed to automatically protect the spacecraft.

Voyager 2's power state is good and instruments are back on. Resuming science soon. https://t.co/4buDM32bap pic.twitter.com/4T856Lpxjm

— NASA Voyager (@NASAVoyager) January 29, 2020