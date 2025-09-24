На Apple TV+ стартовал пятый сезон сериала "Медленные лошади" / Slow Horses

Шпионский сериал «Медленные лошади» вернулся на Apple TV+ с пятым сезоном, однако есть один большой минус — для просмотра доступен только первый эпизод, тогда как остальные будут выходить каждую среду (следующий 1 октября).

«Медленные лошади» — это сериал, основанный на серии книг Мика Херрона, повествующих о приключениях отдела шпионов-неудачников во главе с хамовитым, но бесспорно харизматичным и опытным боссом Джексоном Лэмбом (Гэри Олдмен). С момента дебюта в 2022 году шоу принесло кучу престижных наград Apple TV+, поэтому неудивительно, что его продлили на это время до 7 сезона.

В пятом в центр внимания попадает техногений Слау-Хауз Родди (Кристофер Чун), у которого появилась таинственная новая девушка и на которого падает основное подозрение после террористической атаки в центре Лондона, унесшей жизни 11 человек.

«Родди настаивает на своей невиновности, но заместитель гендиректора MI5 Дайана Тавернер (Кристин Скотт Томас) не очень ему верит и «блокирует» весь Слау Хауз и его сотрудников. Лэмб считает, что кто-то использовал против MI5 их собственную тактику в попытках дестабилизировать Великобританию так же, как и они сделали это для нескольких других стран. И возможно на помощь службе безопасности снова должен прийти Ривер Картрайт (Джек Лауден)».

Первый эпизод получил название «Неудачные свидания» и длится 45 минут. Украинского дубляжа или озвучки традиционно для этого стриминга нет, но доступны субтитры.

Среди остального актерского состава появляются Саския Ривз (Кэтрин Стэндиш), Розалинд Элеазар (Луиза Гай), Эйми-Фион Эдвардс, Рут Брэдли, Джеймс Каллис и Том Брук. Ник Мохаммед из «Теда Лассо» выступает как приглашенная звезда.

В настоящее время у пятого сезона «Медленных лошадей» идеальные 100% на Rotten Tomatoes: критики восхваляют актерскую игру, интересный сюжет, острые диалоги и большее количество комедийных моментов, по сравнению с предыдущими сезонами.