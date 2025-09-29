Для фанов "Медленных лошадей": Apple TV+ представил новый детективный сериал по роману Мика Херрона

Вышел трейлер сериала «Вниз по дороге к кладбищу» / Down Cemetery Road — новой экранизации произведений Мика Херрона от Apple TV+.

Книги Херрона уже служили основой для одного из самых больших хитов Apple TV+ — сериала «Медленные лошади», который понемногу выдает пятый сезон и уже продлен до 7-го — однако стриминг решил сосредоточиться и на остальной библиографии автора. Очередной проект экранизирует роман Down Cemetery Road, повествующий о частном детективе Зои Бем, которую нанимает на работу женщина Сара Такер, после взрыва и исчезновения девушки в одну и ту же ночь в пригороде Оксфорда.

В конце концов дело заведет дуэт в «коридоры власти»:

«Зои и Сара внезапно оказываются в сложном заговоре, который показывает, что люди, которых долго считали мертвыми, все еще живы, тогда как живые быстро присоединяются к мертвым».

Главные роли взяли на себя оскароносная Эмма Томпсон и Рут Уилсон («Лютер», «Темные материи»), среди остального актерского состава — Адиль Актар, Нейтан Стюарт-Джарретт, Том Гудман-Хилл, Даррен Бойд, Том Райли, Адам Годли, Шинейд Мэттьюз, Кен Нвосу, Фехинти Балогун и Айша Харт.

Сценаристом нового шоу выступила Морвенна Бэнкс, которая работала и над «Медленными лошадьми», а режиссером — Натали Бейли («Залив огней» / Bay of Fires).

Премьера сериала «Вниз по дороге к кладбищу» запланирована на 29 октября — с первыми двумя эпизодами; остальные будут выходить каждую среду до 10 декабря.

Трейлер (оригинал)