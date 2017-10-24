Destiny 2 всего за месяц стала самой продаваемой игрой 2017 года, даже без PC-версии

По данным NPD Group, Destiny 2 стала самой успешно продаваемой игрой 2017 года. Самое интересное в этих данных то, что релиз этой игры состоялся лишь немногим более месяца назад. Более того, изначально Destiny 2 вышла лишь для консолей PS4 и Xbox One, релиз на ПК состоялся лишь недавно – всего за день до публикации отчёта NPD Group.

Также следует отметить, что Destiny 2 заняла третью строчку рейтинга наиболее успешно продаваемых игр за последние 12 месяцев. Она уступила лишь таким проектам как Call of Duty: Infinite Warfare (вышла в сентябре 2016 года) и Battlefield 1 (вышла в октябре 2016 года).

С высокой долей вероятности можно утверждать, что скоро Destiny 2 обойдёт и эти игры в рейтинге наиболее успешно продаваемых игр за последние 12 месяцев. Причинами тому станут начало продаж на ПК, а также выход в декабре первого дополнения для Destiny 2.

Источник: Engadget