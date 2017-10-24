Destiny 2 всего за месяц стала самой продаваемой игрой 2017 года, даже без PC-версии
По данным NPD Group, Destiny 2 стала самой успешно продаваемой игрой 2017 года. Самое интересное в этих данных то, что релиз этой игры состоялся лишь немногим более месяца назад. Более того, изначально Destiny 2 вышла лишь для консолей PS4 и Xbox One, релиз на ПК состоялся лишь недавно – всего за день до публикации отчёта NPD Group.
Также следует отметить, что Destiny 2 заняла третью строчку рейтинга наиболее успешно продаваемых игр за последние 12 месяцев. Она уступила лишь таким проектам как Call of Duty: Infinite Warfare (вышла в сентябре 2016 года) и Battlefield 1 (вышла в октябре 2016 года).
С высокой долей вероятности можно утверждать, что скоро Destiny 2 обойдёт и эти игры в рейтинге наиболее успешно продаваемых игр за последние 12 месяцев. Причинами тому станут начало продаж на ПК, а также выход в декабре первого дополнения для Destiny 2.
Источник: Engadget
- Destiny 2 – экшн-шутер от первого лица – это сиквел оригинальной игры Destiny, в котором игрокам предстоит отправиться в эпическое приключение во имя спасения человечества от полного уничтожения. Сюжет Destiny 2 начинается с падения последнего безопасного города на Земле под натиском нового могущественного врага. Игрокам предстоит освоить новые способности и найти множество уникальных видов оружия, объединить разрозненные силы человечества и дать отпор врагу, чтобы вернуть свой дом.
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- Релиз игры Destiny 2 для консолей состоялся в начале сентября 2017 года.
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- Ознакомиться с обзором Destiny 2 можно в одном из предыдущих материалов.