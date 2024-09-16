Детали листинга Catizen: свежая токеномика, вывод CATI на биржи и (не)ожиданный скандал

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Вторая самая популярная игра-тапалка на базе Telegram готовится к листингу. Уже 20 сентября начнется биржевая торговля токенами Catizen (CATI), вывод будет приостановлен с 18 сентября.

По сравнению с привычными тапалками, в Catizen пользователи могут разводить питомцев, развивать их и получать улучшенную прибыль. Количество активных игроков (по данным разработчиков) достигает 36 млн, из которых около 6 млн играют ежедневно. Это принесло более $25 млн дохода.

Токеномика Catizen: распределение и использование CATI

Из опубликованной разработчиками информации ясно, что общее количество токенов составляет 1 миллиард, 43% из которых пойдут на эйрдроп и экосистему: 15% будет выпущено сразу во время события генерации токенов (TGE) для вознаграждения игроков в первом сезоне. Остальные 19% будут распределены через ежеквартальные кампании эйрдропов. Начиная со второго квартала, будет распределено 9,9 миллиона токенов (0,99%). Эта цифра будет расти на 10% ежеквартально до 7-го квартала, после чего распределение станет линейным. Весь процесс будет завершен в течение 12 кварталов после TGE.

Launchpool (9%) — TGE 100% Ликвидность (5%) — TGE 100% Казначейство (15%) — 10% будет выпущено во время TGE, после чего будет 12-месячный клиф Это время ожидания для инвесторов криптопроекта. В этот период они не могут продать или использовать каким-то образом свои токены. Команда (20%) — клиф закончится через 12 месяцев после TGE, с линейным распределением в течение следующих 48 месяцев. Инвесторы (10%) — 12-месячный клиф после TGE, линейное распределение в течение 48 месяцев. Советники (7%) — также 12-месячный клиф с последующим распределением в течение 48 месяцев.

Способы вывода Catizens (CATI)

Вывести токены из игры Catizens (CATI) уже можно на 8 популярных бирж (без комиссии). Вывод на некастодиальные TON-кошельки (Tonkeeper, MyTonWallet, TON Space и т.д.) будет доступен с 19 сентября, 13:00. Комиссия составит примерно 0.3 TON.

P. S. Имейте в виду, что большинство бирж сейчас запустили разного рода промо кампании, за участие в которых можно получить дополнительное вознаграждение.

В TON-кошельке можно будет сразу обменять будет CATI на USDT или TON. Однако курс, вероятно, будет невыгодный. Во всяком случае, так было с Notcoin (NOT) и DOGS.

Пошаговая инструкция, как вывести CATI на CEX (централизованные биржи)

Скандал вокруг Catizens (CATI)

После того как недавно разработчики сообщили игрокам, сколько токенов они получат, многие остались разочарованы. Оказалось, что команда проекта изменили правила распределения токенов, не сообщив об этом заранее. Изначально речь шла о том, что 43% токенов отдадут сообществу. Теперь оказалось, что часть из этих 43% пойдет на другие цели, а игрокам достанется лишь 15%.

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The remaining 19 % of supply goes to the next 8 SEASON airdrop 🤡@CatizenAI you are doing scam #Catizen #CATIScam pic.twitter.com/OoMVwVdSZb — Pushpendra Singh (@pushpendrakum) September 14, 2024

Также разработчики изменили некоторые правила из-за ботов, которые накручивали свои показатели в игре. Теперь больше внимания уделяется реальной активности игроков.

Что уже вызвало волну негодования. Например, некоторые пользователи столкнулись с тем, что если они заходили в Catizens ежедневно, это могли расценить как подозрительную активность. Также это может коснуться тех игроков, кто активно проводил внутриигровые транзакции.

Rank 6054 Out Of 36 Million Players but got only 39 $CATI How can someone call this Fair Distribution ? We need transparency about the token allocation 📌 #catizen pic.twitter.com/DhuHyg8R0t — Crypto with Khan ( SFZ ) (@Cryptowithkhan) September 15, 2024

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Что с ценой CATI?

На премаркетах стоимость токена (цена последнего исполненного ордера) сейчас выглядит так:

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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