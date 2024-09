Детали листинга Catizen: свежая токеномика, вывод CATI на биржи и (не)ожиданный скандал

Вторая самая популярная игра-тапалка на базе Telegram готовится к листингу. Уже 20 сентября начнется биржевая торговля токенами Catizen (CATI), вывод будет приостановлен с 18 сентября.

По сравнению с привычными тапалками, в Catizen пользователи могут разводить питомцев, развивать их и получать улучшенную прибыль. Количество активных игроков (по данным разработчиков) достигает 36 млн, из которых около 6 млн играют ежедневно. Это принесло более $25 млн дохода.

Из опубликованной разработчиками информации ясно, что общее количество токенов составляет 1 миллиард, 43% из которых пойдут на эйрдроп и экосистему: 15% будет выпущено сразу во время события генерации токенов (TGE) для вознаграждения игроков в первом сезоне. Остальные 19% будут распределены через ежеквартальные кампании эйрдропов. Начиная со второго квартала, будет распределено 9,9 миллиона токенов (0,99%). Эта цифра будет расти на 10% ежеквартально до 7-го квартала, после чего распределение станет линейным. Весь процесс будет завершен в течение 12 кварталов после TGE.

Вывести токены из игры Catizens (CATI) уже можно на 8 популярных бирж (без комиссии). Вывод на некастодиальные TON-кошельки (Tonkeeper, MyTonWallet, TON Space и т.д.) будет доступен с 19 сентября, 13:00. Комиссия составит примерно 0.3 TON.

P. S. Имейте в виду, что большинство бирж сейчас запустили разного рода промо кампании, за участие в которых можно получить дополнительное вознаграждение.

В TON-кошельке можно будет сразу обменять будет CATI на USDT или TON. Однако курс, вероятно, будет невыгодный. Во всяком случае, так было с Notcoin (NOT) и DOGS.

После того как недавно разработчики сообщили игрокам, сколько токенов они получат, многие остались разочарованы. Оказалось, что команда проекта изменили правила распределения токенов, не сообщив об этом заранее. Изначально речь шла о том, что 43% токенов отдадут сообществу. Теперь оказалось, что часть из этих 43% пойдет на другие цели, а игрокам достанется лишь 15%.

The remaining 19 % of supply goes to the next 8 SEASON airdrop 🤡 @CatizenAI you are doing scam #Catizen #CATIScam pic.twitter.com/OoMVwVdSZb

Также разработчики изменили некоторые правила из-за ботов, которые накручивали свои показатели в игре. Теперь больше внимания уделяется реальной активности игроков.

Что уже вызвало волну негодования. Например, некоторые пользователи столкнулись с тем, что если они заходили в Catizens ежедневно, это могли расценить как подозрительную активность. Также это может коснуться тех игроков, кто активно проводил внутриигровые транзакции.

Rank 6054 Out Of 36 Million Players but got only 39 $CATI

How can someone call this Fair Distribution ?

We need transparency about the token allocation 📌 #catizen pic.twitter.com/DhuHyg8R0t

— Crypto with Khan ( SFZ ) (@Cryptowithkhan) September 15, 2024