Diablo Immortal оказалась неиграбельной на некоторых смартфонах Samsung с процессорами Exynos

Не прошлой неделе компания Blizzard выпустила новую игру Diablo Inmortal. Она вышла на платформах на Android, iOS и ПК. И вскоре после релиза на Reddit и различных форумах начали появляться сообщения владельцев смартфонов Samsung, где они жаловались на технические проблемы.

Как оказалось, на некоторых мобильных устройствах Samsung с собственными чипсетами Exynos игра Diablo Immortal является неиграбельной. Одной из наиболее часто встречающихся проблем является неправильная загрузка текстур.

«Мы изучаем проблемы, с которыми люди сталкиваются на некоторых устройствах Samsung Galaxy, использующих чипсеты Exynos», — заявил представитель Blizzard в комментарии Reddit. «На данный момент мы можем отключить загрузки для этого перечня устройств, пока мы работаем над решением данной проблемы. Приносим извинения за это, и мы будем работать над исправлением и его подготовкой как можно скорее».

Проблеме с запуском Diablo Immortal подвержены не только более старые устройства, такие как Galaxy S10, Note 10 и A51 5G. Владельцы новейших моделей, таких как Galaxy S22, также жаловались на проблемы с текстурами. На версиях смартфонов с процессорами Qualcomm проблем с игрой не наблюдается. Проверить используемый в смартфоне чипсет можно через меню настроек в разделе «О телефоне».

Источник: Engadget