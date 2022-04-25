Diablo Immortal выйдет 2 июня не только на Android и iOS, но также и на ПК

Уже давно известно, что компания Blizzard работает над новой игрой в рамках франшизы Diablo, которая предназначена для мобильных устройств. И теперь в рамках публикации финансового отчёта за первый квартал 2022 года компания поделилась некоторыми подробностями о проекте Diablo Immortal.
On June 2, Hell is everywhere.
📱 iOS & Android
💻 PC Open Beta
Pre-register: https://t.co/hKUMmROvQI pic.twitter.com/BoC4tDL7Kq
— Diablo Immortal (@DiabloImmortal) April 25, 2022
Отмечается, что игра Diablo Immortal выйдет на платформах Android и iOS уже 2 июня. Кроме того, пользователи ПК также не будет обделены вниманием. Для них в тот же день будет запущен процесс открытого бета-тестирования игры. Как заявляют разработчики, Diablo Immortal обеспечит кросс-платформенную игру и перенесение игрового прогресса между платформами. Версия для ПК получит поддержку как клавиатуры, так и контроллеров.
Diablo Immortal представляет собой бесплатную MMORPG, действие которой происходит после событий Diablo II: Lord of Destruction. Игра будет доступна только онлайн, и в ней будут представлены новые персонажи, сюжетные линии и дополнительный контент как часть «живого, дышащего и постоянно развивающегося опыта».
Заинтересованные игроки уже могут подать заявку на предварительную регистрацию, не дожидаясь 2 июня.
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Источник: The Verge