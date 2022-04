Diablo Immortal выйдет 2 июня не только на Android и iOS, но также и на ПК

Уже давно известно, что компания Blizzard работает над новой игрой в рамках франшизы Diablo, которая предназначена для мобильных устройств. И теперь в рамках публикации финансового отчёта за первый квартал 2022 года компания поделилась некоторыми подробностями о проекте Diablo Immortal.

On June 2, Hell is everywhere.

📱 iOS & Android

💻 PC Open Beta

Pre-register: https://t.co/hKUMmROvQI pic.twitter.com/BoC4tDL7Kq

— Diablo Immortal (@DiabloImmortal) April 25, 2022