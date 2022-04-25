Diablo Immortal выйдет 2 июня не только на Android и iOS, но также и на ПК

Уже давно известно, что компания Blizzard работает над новой игрой в рамках франшизы Diablo, которая предназначена для мобильных устройств. И теперь в рамках публикации финансового отчёта за первый квартал 2022 года компания поделилась некоторыми подробностями о проекте Diablo Immortal.

On June 2, Hell is everywhere. 📱 iOS & Android

💻 PC Open Beta Pre-register: https://t.co/hKUMmROvQI pic.twitter.com/BoC4tDL7Kq — Diablo Immortal (@DiabloImmortal) April 25, 2022

Отмечается, что игра Diablo Immortal выйдет на платформах Android и iOS уже 2 июня. Кроме того, пользователи ПК также не будет обделены вниманием. Для них в тот же день будет запущен процесс открытого бета-тестирования игры. Как заявляют разработчики, Diablo Immortal обеспечит кросс-платформенную игру и перенесение игрового прогресса между платформами. Версия для ПК получит поддержку как клавиатуры, так и контроллеров.

Diablo Immortal представляет собой бесплатную MMORPG, действие которой происходит после событий Diablo II: Lord of Destruction. Игра будет доступна только онлайн, и в ней будут представлены новые персонажи, сюжетные линии и дополнительный контент как часть «живого, дышащего и постоянно развивающегося опыта».

Заинтересованные игроки уже могут подать заявку на предварительную регистрацию, не дожидаясь 2 июня.

Источник: The Verge