DICE: режима «5 на 5» в Battlefield V не будет





DICE отказалась от запланированного режима соревнования «5 на 5» в Battlefield V, решив, что это поможет им больше уделять внимание исправлениям критических ошибок и придерживаться намеченного плана. Как сказал старший продюсер проекта Райан Макартур (Ryan McArthur), у разработчиков появится больше времени выполнять обещания по поводу добавления контента, который хотят видеть игроки, а также улучшать существующие режимы.

Достоверно неизвестно, почему DICE решила убрать именно режим «5 на 5», а другие изменения оставить. Возможно, причина в том, что Battlefield V делает упор на то, что у серии получается лучше всего. Популярный шутер в первую очередь отличается масштабными многопользовательскими боями, и даже режим королевской битвы Firestorm соответствует этой философии. Что касается режима «5 на 5», то для этого подойдёт Call of Duty. Вместо того, чтобы пытаться конкурировать с как можно большим количеством шутеров, DICE, вероятно, сосредоточится на тех моментах, в которых Battlefield имеет преимущества.

Источник: Engadget