DigiTimes: В четвёртом квартале 2020 года цены на память упадут на 10%

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Согласно последним данным ресурса DigiTimes, ожидается, что в четвёртом квартале этого года в отрасли упадут цена на чипы памяти (DRAM и NAND) примерно на 10%.

Публикуя эту информацию, DigiTimes ссылается на собственные отраслевые источники. Это означает, что отрасль постепенно готовится к падению цен. Причина снижения цен на память заключается в том, что у производителей накопился избыток чипов, что и является основной причиной корректировки цен.

Ожидается, что это падение цен на память продолжится и далее, так что в первой половине 2021 года соответствующие продукты могут ещё больше подешеветь. Хотя в условиях образовавшегося избытка производители модулей памяти могут скорректировать работу своих производственных мощностей таким образом, чтобы устранить излишки продукции и стабилизировать цены в обозримом будущем.

Источник: DigiTimes