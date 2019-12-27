Дискретный GPU Intel DG1 получит конфигурацию как у интегрированной графики в процессорах Tiger Lake, а разъём LGA 1200 физически будет соответствовать LGA115x





В 2020 году компания Intel планирует выпустить потребительские дискретные видеокарты на основе графического процессора под рабочим названием DG1. Именно такой GPU появился в базе данных Европейского экономического сообщества (ECC), где он представлен с 96 исполнительными блоками. Это означает, что Intel собирается выпустить графические адаптеры начального уровня, которые будут мало чем отличается от интегрированных решений в составе предстоящих процессоров Tiger Lake. Но благодаря быстрой памяти и более высоким частотам они обеспечат прирост производительности на 23%.

Если графический блок соответствует тому же принципу проектирования, что и у графических процессоров предыдущего поколения, то речь идёт о 768 ядрах. В противном случае количество шейдерных процессоров графики 12-го поколения Xe с использованием GPU DG1 может быть удвоено, то есть составит 1536.

В интернете также появилась информация о том, что новый процессорный разъём LGA 1200 (так называемый сокет H5) для предстоящего обновления массовой настольной платформы Intel Comet Lake-S будет совместим со старыми разъёмами LGA115x. Это означает, что любой процессорный кулер, который подходит для разъёмов LGA1156, LGA1155, LGA1150 и LGA1151, в плане креплений должен подходить и для LGA1200. Разумеется, придётся убедиться, что выбранная система охлаждения обладает достаточной теплоёмкостью, чтобы отводить тепло от новых процессоров с более высоким TDP.

Сравнительные чертежи LGA1200 и LGA1151 показывают, что оба разъёма имеют одинаковые размеры, а также демонстрируют, каким образом Intel втиснула дополнительные 49 контактов, не меняя их размеры. Процессорный разъём LGA1200 дебютирует вместе с десктопными процессорами 10-го поколения Comet Lake и материнскими платами на базе чипсетов 400-й серии. Их появление ожидается во втором квартале 2020 года.

Источники: TechPowerUp (2)