Disney на CinemaCon 2022: «Аватар 2» сменил название на «Аватар: Путь Воды», «Черная пантера 2», Оби-Ван Кеноби в «Звездных войнах» и планы на киновселенную Marvel вплоть до 2032 года

В Лас-Вегасе прошел CinemaCon 2022 – официальный съезд Национальной ассоциации владельцев кинотеатров. И самые громкие анонсы были у компании Disney, которая владеет франшизами Аватар, Звездные войны и киновселенной Marvel.

Продолжение самого кассового фильма в истории появится уже в декабре 2022 года. Кэмерон готов выйти за рамки передового научно-фантастического видения фильма, выпустив не одно, а четыре продолжения, каждое из которых обещает расширить границы кинотехнологий. Многочисленные переносы заставляли фанатов ждать долгожданного возвращения на мистическую луну Пандору.

#Avatar2 has been officially titled, ‘Avatar: The Way of Water’

В последние месяцы было трудно найти дополнительную информацию об «Аватаре 2» и других сиквелах, но презентация Disney на CinemaCon 2022 раскрыла некоторые новые подробности о предстоящих фильмах. Продюсер Джон Ландау заявил, что в каждом из новых фильмов «Аватар» будет своя отдельная история с собственным завершением, но фильмы по-прежнему будут связаны, чтобы сформировать большую сагу. Ландау также говорит, что все фильмы вращаются вокруг семьи землянина Джейка Салли и его подруги На’ви Нейтири. И, что неудивительно, все фильмы будут выходить исключительно в кинотеатрах.

Disney has shared the synopsis for #Avatar: The Way of Water: pic.twitter.com/c8vafw96ry

