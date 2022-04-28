Disney на CinemaCon 2022: «Аватар 2» сменил название на «Аватар: Путь Воды», «Черная пантера 2», Оби-Ван Кеноби в «Звездных войнах» и планы на киновселенную Marvel вплоть до 2032 года

В Лас-Вегасе прошел CinemaCon 2022 – официальный съезд Национальной ассоциации владельцев кинотеатров. И самые громкие анонсы были у компании Disney, которая владеет франшизами Аватар, Звездные войны и киновселенной Marvel.

Аватар

Продолжение самого кассового фильма в истории появится уже в декабре 2022 года. Кэмерон готов выйти за рамки передового научно-фантастического видения фильма, выпустив не одно, а четыре продолжения, каждое из которых обещает расширить границы кинотехнологий. Многочисленные переносы заставляли фанатов ждать долгожданного возвращения на мистическую луну Пандору.

В последние месяцы было трудно найти дополнительную информацию об «Аватаре 2» и других сиквелах, но презентация Disney на CinemaCon 2022 раскрыла некоторые новые подробности о предстоящих фильмах. Продюсер Джон Ландау заявил, что в каждом из новых фильмов «Аватар» будет своя отдельная история с собственным завершением, но фильмы по-прежнему будут связаны, чтобы сформировать большую сагу. Ландау также говорит, что все фильмы вращаются вокруг семьи землянина Джейка Салли и его подруги На’ви Нейтири. И, что неудивительно, все фильмы будут выходить исключительно в кинотеатрах.

Disney has shared the synopsis for #Avatar: The Way of Water: pic.twitter.com/c8vafw96ry — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) April 27, 2022

Дети Джейка и Нейтири займут центральное место в новых фильмах, а «Аватар 2» покажет новую среду рифового мира на Пандоре, представив водных На’ви, которые эволюционировали, чтобы жить в океанах. Подводный сиквел был действительно серьезной проблемой для Кэмерона и его актеров, включая Кейт Уинслет, которая сыграла обитающего в воде инопланетянина Ронала. Сэм Уортингтон и Зои Салдана вернулись в сиквелах «Аватара» к ролям Джейка и Нейтири, а дети-актеры Джейми Флаттерс, Британия Далтон и Тринити Блисс — сыграли их детей.

Даты выхода:

Аватар 2: 16 Декабря 2022 г.

Аватар 3: 20 Декабря 2024 г.

Аватар 4: 18 Декабря 2026 г.

Аватар 5: 22 Декабря 2028 г.

Киновселенная Marvel

Кевин Файги сообщает, что планы кинематографической вселенной Marvel теперь рассчитаны до 2032 года. Вскоре после окончания саги бесконечности, которая длилась около десяти лет, Marvel Studios занята разработкой новых проектов, продолжая развивать франшизу.

Во время CinemaCon 2022 Файги сообщил, что план теперь рассчитан до 2032 года. Это повествование на целое десятилетие, хотя он не говорит, как проекты будут разделены на этапы. План включает в себя новых и старых персонажей, поскольку он продолжает переход от саги Бесконечности к совершенно новой всеобъемлющей истории.

Подтвержденный список фильмов рассчитан только до 2023 года, а «Человек-муравей и Оса: Квантомания» станет последним фильмом с определенной датой в его составе. Тем не менее, фанаты также знают, что в разработке находится несколько других проектов, как фильмов, так и телешоу, которые ждут графика выпуска. Это включает в себя предстоящие сериалы Disney+, такие как «Secret Invasion», «Armor Wars» и «Ironheart».

На большом экране должны появиться «Фантастическая четверка », «Блэйд» и «Капитан Америка 4», но они еще не включены в план выпуска MCU.

Подтверждены сиквелы «Человек-паук 4», «Доктор Стрэндж 3» и «Черная пантеры 3», не говоря уже о « Дэдпуле 3». Marvel пока держит в секрете другие проекты, над которыми в настоящее время работает, включая потенциальный проект «Люди X».

Даты выхода:

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия: 06 Мая 2022 г.

Тор: Любовь и гром: 08 Июля 2022 г.

Черная Пантера: Ваканда навсегда: 11 Ноября 2022 г.

The Marvels/Капитан Марвел 2: 17 Февраля 2023 г.

Стражи Галактики 3:05 Мая 2023 г.

Человек-муравей и Оса: Квантомания: 28 Июля 2023 г.

«Черная пантера: Ваканда навсегда»

Зато на CinemaCon 2022 показали первые кадры фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда», в которых Шури ведет Ваканду в битву с неизвестным врагом. После рекордного дебюта «Черной пантеры» в 2018 году Marvel Studios быстро приступила к разработке продолжения, но в 2020 году исполнитель роли Т’Чаллы Чедвик Боузман скончался после борьбы с раком толстой кишки и работа была заморожена, но Marvel решила сделать продолжение, чтобы почтить наследие Боузмана.

Большинство подробностей о фильме официально не разглашаются. Marvel Studios подтвердила, что в состав входят Шури (Летиция Райт), Окойе (Данай Гурира), Накия (Лупита Нионго), М»Баку (Уинстон Дьюк) и другие. И хотя Кевин Файги подтвердил, что Доминик Торн дебютирует в роли Железного Сердца в «Черной Пантере 2», студии еще предстоит подтвердить давние слухи о том, что Нэмор — злодей, поскольку Ваканда идет войной на Атлантиду.

В кадрах основное внимание уделяется Накии, Окойе и Сюри, что не слишком удивительно. Они будут тремя главными героями сиквела, повышая роли многих ранее второстепенных персонажей в свете отсутствия Т’Чаллы. Накия, Окойе и Шури, возглавляющие армию Ваканды, указывают на то, что каждая из них играет важную роль в стране. Предполагается, что Шури станет новым правителем Ваканды во время «Черной пантеры 2» и следующим героем, который будет носить костюм Черной пантеры. Выход фильма запланирован на ноябрь 2022 года.

Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия

Новые кадры «Доктора Стрэнджа в мультивселенной безумия» раскрывают больше подробностей о мультивселенной Marvel. Менее чем через две недели фильм Сэма Рэйми выйдет в кинотеатрах. И как часть последнего маркетингового толчка Disney для фильма, во время CinemaCon 2022 дебютировал новый трейлер, предлагающий дополнительную информацию о центральной теме фильма: мультивселенной.

Концепция мультивселенной ранее затрагивалась в «Докторе Стрэндже» и «Человеке-муравье» . Это также было фактором в «Мстителях: Финал». Но Marvel углубила ее в четвертой фазе такими проектами, как «WandaVision», «Локи», «Marvel’s What If…?» и «Человек-паук: Нет пути домой». В новом фильме мультивселенная становится основой повествования, поскольку сиквел затрагивает множество реальностей. В долгожданном блокбастере к Доктору Стрэнджу присоединятся несколько знакомых персонажей MCU, таких как Ванда Максимофф (Элизабет Олсен) и Вонг (Бенедикт Вонг). Между тем, он представит совершенно нового Мстителя Америку Чавес (Шочитл Гомес).

Часть панели Disney CinemaCon 2022 включала презентацию, ориентированную на Marvel Studios. Кевин Файги представил новые кадры «Доктора Стрэнджа в мультивселенной безумия», которые раскрывают больше информации о фильме. В ролике показано, как Доктору Стрэнджу снится кошмар о борьбе с огненным монстром вместе с Америкой. Позже Доктор Стрэндж и Вонг знакомятся с Америкой Чавес, которая утверждает, что его сны — это события из альтернативной вселенной. Доктор Стрэндж требует, чтобы она доказала свои утверждения, и она это делает, приводя его к другому Доктору Стрэнджу. В других кадрах Ванде снится ее идеальная семья в WandaVision, но просыпается одна. Интересно, что на кадрах показаны только дети Ванды, а не Вижн (Пол Беттани), что еще больше углубляет тайну о местонахождении Белого Вижна после событий сериала.

Еще кадры показывают свадьбу Кристин Палмер (Рэйчел МакАдамс). Также были отсылки на щелчок Таноса и его изменение в «Мстителях: Финал». Фрагменты этого были включены в предыдущие маркетинговые кадры для предстоящего сиквела. Но это первый раз, когда раскрывается диалог со сцены. На кадрах CinemaCon также показан разговор Ванды и Доктора Стрэнджа в саду. Судя по всему, маг ищет Алую Ведьму, чтобы попросить ее о помощи с Америкой. Но, как намекают другие промо-кадры блокбастера, все это — иллюзия, созданная Вандой, чтобы заманить в ловушку Доктора Стрэнджа.

Оби-Ван Кеноби

Спустя почти 12 лет с момента последнего появления на экране, МакГрегор снова украсит экраны поклонников «Звездных войн» в фильме «Оби-Ван Кеноби». Несмотря на то, что в сиквеле трилогии у него были камео, МакГрегор возьмет на себя роль мастера-джедая в самые темные времена галактики, когда правила Империя, а Орден джедаев почти вымер. Тем не менее, Оби-Ван не будет одинок: уже подтверждено возвращение знакомых лиц трилогии, таких как Вейдер (Кристенсен), Оуэн (Джоэл Эдгертон) и Беру Ларс (Бонни Писс).

Как сообщает Total Film, МакГрегор рассказал о будущем франшизы. Обсуждая свой опыт работы над сериалом из шести эпизодов, актер признал, что готов вернуться к этой роли в будущем, если представится такая возможность.

«Если бы у нас была возможность сделать это снова, я был бы полностью готов к этому … Вот и я снова, это похоже на то, что я снова стучу в дверь Диснея!» Эван МакГрегор

Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди открыта для второго сезона Оби-Вана Кеноби, рассказав в интервью, что из-за положительного опыта МакГрегора, Кристенсена и всех, кто участвовал в производстве Оби-Вана Кеноби, были дискуссии о продолжении в виде шестисерийного рассказа. Однако Кеннеди также заявила, что необходимо серьезно подумать о том, какую историю они могут рассказать, если сериал продолжится.

Оби-Ван Кеноби — первый в текущем списке сериалов Lucasfilm, который вернул основных актеров трилогии приквелов, и уже подтверждено, что Кристенсен вернется в сериал «Асока» в роли джедая в той или иной форме.