Для Hollow Knight: Silksong анонсировали "морское" DLC на 2026 год

Маргарита Юзяк

Для Hollow Knight: Silksong официально анонсировали первое большое дополнение под названием Sea of Sorrow, которое выйдет в 2026 году. Team Cherry выпустит его бесплатно для всех владельцев игры.

DLC разрабатывают в «морской тематике» и оно добавит новые локации, боссов, инструменты и многое другое. Конкретных деталей пока что нет, студия поделится ими лишь ближе к релизу Hollow Knight: Silksong — Sea of Sorrow.

Анонс сопровождался тизер-трейлером, который больше передает атмосферу, чем подсказки про сюжет. В видео показывают странный сферический объект, в который попадает молния. Что это было — механизм, камера или что-то вроде батисферы — студия не уточняет.

Интерес к Silksong после релиза, похоже, никуда не делся. Трейлер Sea of Sorrow за 7 часов собрал почти 1,3 млн просмотров. На фоне такой заинтересованности со стороны игроков, Team Cherry также раскрыла продажи Hollow Knight: Silksong. За чуть более чем три месяца после релиза было продано более 7 млн копий. Студия отдельно уточнила, что число не учитывает игроков Xbox Game Pass — по их словам, «миллионы других» прошли игру именно там.

«Это действительно впечатляющее количество игроков, больше, чем мы могли ожидать. Наблюдать за ростом сообщества, удивительным искусством, модами, неожиданными стратегиями и поддержкой между игроками во время игровых испытаний было чрезвычайно полезным для нас», — говорят разработчики.

Hollow Knight: Silksong – Sea of Sorrow

Параллельно студия напомнила, что оригинальная Hollow Knight также получает обновление. На Switch 2 улучшенную версию обещают выпустить в следующем году, а на ПК изменения уже доступны. Бета-версии в Steam и GOG включают «полную поддержку соотношения сторон 16:10 и 21:9 для тех, у кого есть Steam Decks или сверхширокоугольные мониторы». Среди изменений также исправления ошибок и еще одна мелкая, но заметная деталь: игра наконец-то ставится на паузу, когда открыт инвентарь. Теперь можно копаться в своих вещах без риска, что вас убьет жучок.

В Hollow Knight: Silksong нашли скрытый предмет, который «в разы» упрощает прохождение

Источник: Team Cherry

