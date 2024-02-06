Для сброса забытого пароля Vision Pro нужно физически передать гарнитуру Apple. При этом теряется весь контент

Владельцам новой гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro нужно хорошо запоминать (или записывать) пароли к своим новым устройствам. Выяснилось, что если забыть свой пароль, то сбросить код можно лишь предоставив физический доступ к своему устройству.

Apple сообщает покупателям, что единственный способ сбросить их коды — это пойти в Apple Store или отправить свою гарнитуру смешанной реальности по почте в службу поддержки AppleCare. Затем Apple сбросит коды, чтобы потребители могли снова использовать свое устройство.

Отмечается, что если пользователь вводит неправильный код много раз, его устройство будет отключено, и ему придется подождать некоторое время, чтобы иметь возможность повторить попытку. Если ввести правильный код не удастся, и придется обращаться к помощи специалистов Apple, то после сброса весь контент на гарнитуре будет удален.

Следует отметить, некоторые пользователи жалуются на блокировку гарнитуры даже при введении правильного пароля. Пока неясно, затрагивает ли эта проблема лишь некоторые устройства или носит глобальный характер.

Некоторые пользователи сообщают, что для сброса пароля сотрудники Apple Genius Bar используют устройство под названием Developer Strap, которое компания продает разработчикам за $299. Такое устройство позволяет подключить гарнитуру к iPad или ноутбукам и перезагрузить ее. Сообщается, что по крайней мере в одном случае Apple Genius не смогла сбросить настройки гарнитуры пользователя, и компания была вынуждена полностью ее заменить.

Источник: Engadget