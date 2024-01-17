Для серии Galaxy S24 обновления Android и безопасности будут выходить на протяжении 7 лет

Вместе с анонсом линейки смартфонов Galaxy S24 компания Samsung расширила свои обязательства по выпуску обновлений ОС и безопасности для этих устройств.

Компания заявляет, что с этими устройствами она предложит 7 поколений обновлений ОС Android и 7 лет обновлений безопасности. Это существенное увеличение ранее заявленных сроков поддержки. В 2022 году вместе с анонсом серии Galaxy S22 компания взяла на себя обязательства выпускать 4 поколения обновлений One UI и Android, а также 5 лет предлагать обновления безопасности.

Samsung заявляет о своем стремлении «продлевать жизненный цикл продукта» и «помочь пользователям еще дольше наслаждаться оптимизированной производительностью своих устройств Galaxy». Новая политика начинает применяться с серии Galaxy S24 и не распространяется на предыдущие линейки смартфонов.

Источник: Engadget