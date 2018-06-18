Для запуска демоверсии Cyberpunk 2077 на E3 использовался ПК с Intel Core i7-8700K и NVIDIA GeForce GTX 1080Ti

У представленной на недавней выставке E3 киберпанковой экшен-RPG Cyberpunk 2077 пока нет даты выхода, как неизвестны и ее минимальные системные требования проекта. Но на днях менеджер CD Projekt RED по связям с общественностью под ником Alicja раскрыла характеристики ПК, на котором запускалась демоверсия игры. По ее словам, для демонстрации игрового процесса Cyberpunk 2077, проходившей за закрытыми дверьми, использовалось топовое «железо» – Intel i7-8700K c 32GB ГБ ОЗУ и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1080Ti.

К сожалению, сотрудник CD Projekt RED не предоставил деталей касательно графических настроек (разрешения и уровня графики), но можно предположить, что игра запускалась в разрешении 4K при кадровой частоте 30 к/с.

Как бы там ни было, теперь у нас есть хотя бы какое-то представление о конфигурации ПК, необходимой для того, чтобы нормально играть в эту игру, которая, пожалуй, является одной из самых ожидаемых среди проектов последних нескольких лет. Наверняка к моменту релиза разработчикам удастся еще больше оптимизировать игру, но мы пока не знаем точно, насколько требовательной к ресурсам окажется полная версия города Найт-Сити, в котором развернется сюжет игры.

Ниже приводим списком все характеристики ПК, на котором запускалось демо Cyberpunk 2077:

CPU Intel Core i7-8700K (3,7/4,7 ГГц);

материнская плата ASUS ROG Strix Z370-I Gaming;

два модуля ОЗУ G.Skill Ripjaws V DDR4-3000 по 16 ГБ, CL15;

видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080Ti;

SSD Samsung 960 PRO 512 ГБ M.2 PCIe;

блок питания Corsair SF600 мощностью 600 Вт.

Источник: dsogaming