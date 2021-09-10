До 20 вересня учні старших класів можуть надіслати заявки на безкоштовне навчання в «Samsung IT-школі»





Компанія «Samsung Electronics Україна» повідомила про продовження реєстрації на 2021-2022 навчальний рік в проєкті «Samsung IT-школа» до 20 вересня.

«Samsung IT-школа» – це проєкт, орієнтований на старшокласників, перед якими вже зовсім скоро постане необхідність вибору професії. Програма «Samsung IT-школи» розрахована на один навчальний рік, який складається з 4-х основних модулів. Сюди входять: основи програмування мовою Java, об’єктно-орієнтоване програмування мовою Java для Android, основи інформаційної безпеки, ознайомлення із системами управління базами даних на прикладі SQLite. Заняття проходять двічі на тиждень на базі спеціально обладнаних класів у приміщеннях загальноосвітніх шкіл та ліцеїв. У кінці курсу випускники захищають власні проєкти – мобільні додатки для Android.

Усе навчання безкоштовне, потрібно тільки пройти попередній відбір і тестування, за результатами якого буде визначено найкращих претендентів, зарахованих до «Samsung IT-школи». Заняття відбуваються двічі на тиждень протягом одного навчального року. В умовах пандемії навчання комбіноване – поєднуються віддалений формат з заняттями у спеціально обладнаних класах.

Для реєстрації на 2021-2022 навчальний рік в «Samsung ІТ-школі» потрібно до 20 вересня 2021 року заповнити форму за наступним посиланням. Усім зареєстрованим буде повідомлено деталі й умови проведення вступного тестування.