Потенциальный бестселлер Redmi Note 7 Pro: Официальные рендеры и живые фото, характеристики, объемы памяти и цены

Сверхпопулярный смартфон Redmi Note 7 в ближайшее время получит старшего брата в лице Redmi Note 7 Pro — буквально вчера горячо ожидаемая новинка была сертифицирована китайским регулятором TENAA. Благодаря этому мы можем оценить финальный дизайн новинки на живых фото и подтвердить часть ее параметров (полные характеристики станут известны после обновления документации).

Вскоре после появления на сайте TENAA реальных фото Redmi Note 7 Pro известный инсайдер Ишан Агарвал, часто публикующий достоверную информацию о новинках из индустрии смартфонов, выложил на своей страничке в Twitter качественные рендеры смартфона.

В плане дизайна глазу зацепиться не за что — внешне Redmi Note 7 Pro является полной копией уже хорошо известной нам модели Redmi Note 7, которая все никак не может добраться до Европы. Судя по рендерам, Redmi Note 7 Pro будет предлагаться в черном, градиентном синем и градиентном розовом вариантах цветового оформления.

Дисплей у Redmi Note 7 Pro будет такой же, как у обычного Redmi Note 7 — диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей (соотношение сторон — 19.5:9) с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Собственно, документация TENAA это подтверждает. Также из нее следует, что емкость аккумулятора на самом деле равна 3900 мА•ч (у обычного 4000 мА•ч), а габариты точно такие же — 159,21х75,21х8,1 мм. Увы, на этом данные из TENAA обрываются.

Доподлинно известно, что Redmi Note 7 Pro будет отличаться от обычного Redmi Note 7 главным модулем в сдвоенной основной камере — место 48-мегапиксельного Samsung ISOCELL Bright GM1 займет 48-мегапиксельный Sony IMX586. Кроме того, предыдущие утечки приписывали Redmi Note 7 Pro более производительную аппаратную платформу — 11-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 675, представленную в октябре прошлого года, вместо Snapdragon 660.

Ориентируясь на последние данные, Redmi Note 7 Pro будет предлагается в двух конфигурациях памяти — 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Причем цены, если верить информатору LeakerBaba, будут ниже, чем предполагалось изначально. Младшая обойдется в $196 долларов, а старшая — $239. Ранее $239 указывалось в качестве стартовой цены, а топовой версии привязывали ценник $298. Да, тут стоит учитывать, что новые цены относятся к рынку Индии, но едва ли китайские будут сильно отличаться. То есть, при таком сочетании характеристик и цены Redmi Note 7 Pro превзойти успех Redmi Note 7.

Анонс Redmi Note 7 Pro ожидается уже послезавтра, 28 февраля.

Обновлено: Буквально только что документация TENAA по Redmi Note 7 Pro была обновлена. Оказалось, что версий будет не две, а три — 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Также говорится, что вариантов цветового исполнения у Redmi Note 7 Pro будет целых семь: черный, красный, синий, розовый, белый, зеленый, пурпурный и серый.

Источник: gizchina (1 и 2), LeakerBaba