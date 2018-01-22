До конца месяца в киевском метро установят еще 12 турникетов для бесконтактной оплаты проезда соответствующими банковскими картами

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Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» сообщило, что к концу этого месяца в столичной подземке заработает еще 12 турникетов, оснащенных терминалами для оплаты проезда банковскими картами.

По два таких турникета установят на станциях «Героїв Дніпра», «Мінська», «Оболонь», «Петрівка» та «Контрактова площа». Еще по одному – на станциях «Тараса Шевченка» та «Поштова площа». В следующем месяце к станциям, оснащенным турникетами для оплата проезда банковской картой, присоединиться «Олімпійська».

В КП «Киевский метрополитен» отмечают, что сейчас пассажиры в среднем оплачивают проезд банковской картой более 40 000 раз в день. Также предприятие отдельно отмечает, что наряду с банковскими картами на желтых турникетах к оплате принимаются и другие средства оплаты: проездные, Карточка киевлянина, смартфон с приложением Android Pay и карточка метро.

Источник: Киевский метрополитен Facebook