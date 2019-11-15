Доход NVIDIA за год уменьшился на 5%, чистая прибыль — на 27%

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NVIDIA сегодня опубликовала отчет за очередной квартал. В ее системе отсчета 27 октября завершился третий квартал 2020 финансового года.

Доход за квартал, рассчитанный в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP), составил $3,014 млрд. Это на 5% меньше результата годичной давности, хотя и на 17% превышает доход, полученный в прошлом квартале ($2,579 млрд).

Валовая маржа, выступающая важным индикатором для инвесторов, за год выросла с 60,4% до 63,6%. Операционная прибыль составила $927 млн, что на 12% меньше прошлогоднего показателя за третий квартал, равного $1,058 млрд, но на 62% выше результата предыдущего квартала. Чистая прибыль за год упала на 27% — с $1,230 млрд до $899 млн. В квартальном выражении чистая прибыль выросла на 63%.

Если изучить отчет подробнее, то можно узнать, профессиональные ускорители для визуализации единственные среди основных направлений бизнес показали рост выручки в годовом выражении — с $305 до $324 млн. Все остальные подразделения показали спад. Наиболее сильный спад зафиксировало подразделение решений для ЦОД — с $792 до $726 млн. В то же время выручка игрового подразделения сократилась с $1,764 млрд до $1,659 млрд.

К наиболее значимым событиям квартала производитель относит выход GeForce GTX 1650 SUPER и GeForce GTX 1660 SUPER, добавление поддержки рейтрейсинга в Minecraft и выпуск ТВ-приставок NVIDIA Shield TV и Shield TV Pro.

По состоянию на конец квартала активы NVIDIA оценивались в $12,420 млрд, из которых $9,769 млрд приходилось на денежные средства и их эквиваленты. Годом ранее было соответственно $10,557 млрд и $7,422.

В текущем квартале производитель рассчитывает получить доход в размере $2,95 млрд ±2%. При этом рентабельность должна сохраниться на уровне 64,1-64,5%.

Источник: NVIDIA