Официальный анонс видеокарт начального уровня NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и GTX 1650 Super

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Как и ожидалось, компания NVIDIA сегодня расширила модельный ряд игровых видеокарт GeForce GTX на базе 12-нм GPU Turing новыми моделями начального уровня — GeForce GTX 1660 Super и GTX 1650 Super. Благодаря утечкам все об этих картах было известно заранее, так что остается подвести итоги.

Отличительной особенностью обеих новинок стала более быстрая видеопамять GDDR6, тогда как версии не «Super» довольствуются памятью GDDR5.

Основой GeForce GTX 1660 Super выступает полноценная версия 12-нм GPU Turing TU116-300, который используется в модели GeForce GTX 1660. В его составе 1408 ядер CUDA, 88 текстурных блоков (TMU) и 48 блоков рендеринга (ROP). Рабочие частоты GPU такие же, как у GeForce GTX 1660: 1530/1785 МГц. Как отмечалось выше, GeForce GTX 1660 Super оснащается видеобуфером на базе микросхем GDDR6. Новинка получила 6 ГБ памяти частотой 14 Гбит/с в расчете на вывод, что даже выше, чем у GTX 1660 Ti (12 Гбит/с). Как итог, заметный прирост теоретической пропускной способности памяти на 144 ГБ/с, до 336 ГБ/с. Паспортное значение TDP — 125 Вт. Это всего на 5 Вт выше по сравнению с GeForce GTX 1660.

Что касается GeForce GTX 1650 Super, прямой ответ «зеленых» на Radeon RX 5500 корректнее будет назвать урезанным вариантом GeForce GTX 1660, чем улучшенной GeForce GTX 1650. В основе GeForce GTX 1650 Super — урезанный кристалл Turing TU116 в конфигурации с 1280 ядрами CUDA. Видеобуфер представлен 4 ГБ памяти GDDR6 с эффективной частотой 12 ГГц, а ширина интерфейса — 128 разрядов, что обеспечивает максимальную пропускную способность 192 ГБ/с против 128 ГБ/с у обычной GeForce GTX 1650 на GPU TU117 с 896 ядрами CUDA.

Рекомендованная цена NVIDIA GeForce GTX 1660 Super — $229, но она выйдет на рынок только в версиях от AIB-партнеров, эталонного варианта от самой NVIDIA не будет. Продажи разных версий GeForce GTX 1660 Super от AIB-парнеров начинаются уже сегодня. Модель GeForce GTX 1650 Super поступит в продажу 22 ноября, стоимость станет известна ближе к этой дате.

Основные технические характеристики модельного ряда видеокарт NVIDIA на архитектуре Turing приведены в таблице ниже:

Видеокарта GPU Число

ядер CUDA Разрядность шины, бит Тип

памяти Объем

памяти, ГБ Эффективная частота

памяти, ГГц Рекомендованная розничная цена, $ Titan RTX TU102-400 4608 384 GDDR6 24 14 2499 GeForce RTX 2080 Ti TU102-300 4352 352 GDDR6 11 14 1199 GeForce RTX 2080 Super TU104-450 3072 256 GDDR6 8 15,5 699 GeForce RTX 2080 TU104-400 2944 256 GDDR6 8 14 699 GeForce RTX 2070 Super TU104-410 2560 256 GDDR6 8 14 499 GeForce RTX 2070 TU106-400 2304 256 GDDR6 8 14 499 GeForce RTX 2060 Super TU106-410 2176 256 GDDR6 8 14 399 GeForce RTX 2060 TU106-300 1920 192 GDDR6 6 14 349 GeForce GTX 1660 Ti TU116-400 1536 192 GDDR6 6 12 279 GeForce GTX 1660 Super TU116-300 1408 192 GDDR6 6 14 229 GeForce GTX 1660 TU116-300 1408 192 GDDR5 6 8 219 GeForce GTX 1650 Super TU116-? 1280 128 GDDR5 4 12 Н/Д GeForce GTX 1650 TU117-300 896 128 GDDR5 4 8 149

Одновременно вышла новая версия графического драйвера NVIDIA GeForce Software 441.08 WHQL. Обновление приносит ряд новых функций, включая ReShade, NVIDIA Ultra Low Latency (теперь с поддержкой G-Sync), коррекция изображения Enhanced Customizable Image Sharpening и Turing Encoder для систем, работающих на новых графических процессорах.

Источник: NVIDIA