Domino’s Pizza будет использовать беспилотные фургоны Nuro для доставки пиццы жителям Хьюстона





Американская сеть ресторанов Domino’s Pizza является одной из самых технологически продвинутых компаний в своем сегменте. Ее пиццу уже доставляли с помощью дронов, беспилотных автомобилей Ford и автономных роботов Starship, вдобавок компания разработала собственную модель робота-разносчика пиццы. Теперь же компания объявила о сотрудничестве со стартапом Nuro, в рамках которой пиццу жителям Хьюстона (штат Техас) будет доставлять беспилотный фургон R2.

При онлайн-заказе некоторые пользователи компании в Хьюстоне получат возможность выбрать доставку с помощью робота. После этого заказчик сможет отслеживать маршрут робота в приложении. По прибытию на место заказчику достаточно выйти к подъезду, набрать на панели Nuro R2 указанный при заказе PIN-код и забрать свою пиццу. Предполагается, что таким образом фургоны Nuro смогут разгрузить обычных курьеров в часы пиковых заказов пиццы (обед, вечер, выходные, праздники и т.д.).

Стартап Nuro был основан выходцами из Google, их беспилотный фургон предназначен для доставки заказов и посылок в пределах «последней мили». В свою очередь Domino’s Pizza является крупнейшей в мире компанией в данном сегменте, располагая 16,1 тыс. пиццерий на 85 рынках мира, включая Украину.

Напомним, что недавно клиенты Domino’s Pizza жаловались, что в реальности пицца выглядит не так хорошо, как в рекламе. В ответ сеть поставила камеры видеонаблюдения и подключила машинное обучение, чтобы исправить ситуацию.

Источник: Engadget