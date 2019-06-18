Новости
Domino’s Pizza будет использовать беспилотные фургоны Nuro для доставки пиццы жителям Хьюстона

Domino’s Pizza будет использовать беспилотные фургоны Nuro для доставки пиццы жителям Хьюстона

Domino’s Pizza будет использовать беспилотные фургоны Nuro для доставки пиццы жителям Хьюстона


Американская сеть ресторанов Domino’s Pizza является одной из самых технологически продвинутых компаний в своем сегменте. Ее пиццу уже доставляли с помощью дронов, беспилотных автомобилей Ford и автономных роботов Starship, вдобавок компания разработала собственную модель робота-разносчика пиццы. Теперь же компания объявила о сотрудничестве со стартапом Nuro, в рамках которой пиццу жителям Хьюстона (штат Техас) будет доставлять беспилотный фургон R2.

При онлайн-заказе некоторые пользователи компании в Хьюстоне получат возможность выбрать доставку с помощью робота. После этого заказчик сможет отслеживать маршрут робота в приложении. По прибытию на место заказчику достаточно выйти к подъезду, набрать на панели Nuro R2 указанный при заказе PIN-код и забрать свою пиццу. Предполагается, что таким образом фургоны Nuro смогут разгрузить обычных курьеров в часы пиковых заказов пиццы (обед, вечер, выходные, праздники и т.д.).

Стартап Nuro был основан выходцами из Google, их беспилотный фургон предназначен для доставки заказов и посылок в пределах «последней мили». В свою очередь Domino’s Pizza является крупнейшей в мире компанией в данном сегменте, располагая 16,1 тыс. пиццерий на 85 рынках мира, включая Украину.

Напомним, что недавно клиенты Domino’s Pizza жаловались, что в реальности пицца выглядит не так хорошо, как в рекламе. В ответ сеть поставила камеры видеонаблюдения и подключила машинное обучение, чтобы исправить ситуацию.

Источник: Engadget

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить