Дональд Трамп работает над возобновлением работы ZTE, остановившей операционную деятельность в результате санкций США

На прошлой неделе стало известно, что один из крупнейших производителей смартфонов – компания ZTE – вынужден прекратить операционную деятельность из-за американских санкций. Напомним, ZTE нарушила санкции США в отношении Ирана и Серверной Кореи и поставляла в эти страны американские технологии, за что сама лишилась доступа к ним. А без процессоров Qualcomm и комплекса программного обеспечения Google Android заниматься выпуском смартфонов для глобального рынка крайне проблематично.

Ситуация оказалась настолько критической, что её решением занялись лидеры США и Китая. Как заявил президент США Дональд Трамп, он сотрудничает с президентом Китая Си Цзиньпинем, чтобы компания ZTE смогла вернуться в бизнес и как можно скорее. По его словам, слишком много рабочих мест в Китае было потеряно (в компании ZTE работает более 80 тыс. человек). Потому он дал поручение Министерству торговли США решить эту проблему.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 мая 2018 г.