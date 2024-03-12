WTF Новости 12.03.2024 в 17:15 comment views icon

Трамп предлагал Маску купить соцсеть Truth Social, — The Washington Post

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Трамп предлагал Маску купить соцсеть Truth Social, — The Washington Post

Оба разными способами пытались создать собственную «платформу для свободы слова».

Прошлым летом экс-президент США Дональд Трамп предложил Маску приобрести его соцсеть Truth Social, сообщает The Washington Post. На тот момент Илон все еще руководил «хаотично поглощенным» Twitter — и только вынашивал планы превратить его в X и передать в руки Линды Яккарино.

В то же время общение не завершилось обсуждением потенциальной сделки — два неназванных источника Post говорят, что Маск и Трамп в дальнейшем неоднократно обсуждали бизнес и политику.

В начале марта Трамп в очередной раз встретился с Маском и еще несколькими донорами-республиканцами во Флориде. В The New York Times тогда написали, что экс-президент искал спонсоров для предвыборной кампании, а Илон на X впоследствии написал, что «не жертвует деньги ни одному из кандидатов на роль президента США».

Еще в ноябре 2022-го Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter, который заблокировали после призывов к штурму Капитолия в январе 2021 года. Однако тот продолжает использовать собственную соцсеть Truth Social, несмотря на то, что там у него гораздо меньше подписчиков.

Платформа для «свободы слова» Трампа столкнулась со значительными финансовыми проблемами с момента запуска в 2022 году. Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам, в прошлом году Truth Social потеряла десятки миллионов долларов.

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