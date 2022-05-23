Дорого и неудобно: The Verge протестировал комплект Apple для самостоятельного ремонта iPhone

Apple в апреле запустила программу самостоятельного ремонта для клиентов из США. Программа позволяет менять экраны, аккумуляторы и камеры на iPhone с использованием фирменных инструментов. Ранее купертиновский гигант лоббировал подавление политики права на ремонт по всей стране, но под давлением компания сдалась и начала продавать комплекты для ремонта. Один из них протестировал редактор The Verge Шон Холлистер, заказав его для замены батареи.

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Шон ожидал, что ему пришлют небольшой набор отверток, лопаток и плоскогубцев, но вместо этого ему доставили два ящика на 35 кг. Учитывая, что компания платит за их доставку в обоих направлениях, это впечатляет.

Для вскрытия iPhone использовался агрегат, который состоит из тепловой станции промышленного класса для нагрева и механического подъемного рычага с присоской на конце.

Холлистер сразу же столкнулся с проблемой: телефон идеально поместился в станции, но нагреватель выдал код ошибки. В руководстве Apple, которое шло в комплекте, не было объяснений. Шону пришлось прогревать телефон два раза подряд, но этого было недостаточно для отклеивания экрана. В инструкции было указано, что нужно крутить вторую ручку, чтобы плотнее надавить на присоску.

Когда удалось отсоединить экран, Шон разрезал клей при помощи крошечного клеевого резака из комплекта. Также в комплекте есть лоток для удержания телефона, дополнительные присоски для экрана и динамометрические отвертки, не позволяющие закручивать винты телефона слишком туго. Apple требует три разных отвертки только для того, чтобы снять экран, и ни одна из отверток не намагничивается, чтобы винты не падали.

Для извлечения аккумулятора используется пресс с вращающимся рычагом, чтобы посадить новую батарею. Для установки экрана применяется предварительно вырезанный клейкий лист, который легко вставить и прижать. Подпружиненный пресс затем закрывает телефон, но даже с прессом экран не был идеально заподлицо с рамкой, возможно, из-за лишнего клея.

После включения iPhone не распознал оригинальную батарею как подлинную. Но это относится почти ко всем этим деталям: пользователь должен позвонить в стороннюю логистическую компанию Apple после ремонта, чтобы они могли проверить деталь. Это процесс включает в себя совершенно отдельный компьютер и подключение к Wi-Fi, поскольку нужно перезагрузить iPhone в режим диагностики и предоставить удаленное управление компании.

Далее Холлистер размышляет, стоит ли проводить ремонт самостоятельно, учитывая стоимость. За новую батарею он отдал $69. Столько бы он заплатил за замену батареи в Apple Store.

Дополнительно он заплатил $49 за аренду инструментов, и дополнительно указывал данные кредитной карты, с которой бы списали $1200, если бы он не вернул инструменты в течение недели после доставки.