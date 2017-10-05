«Дороже, но честнее, чем у “красных”»: Петр Чернышов о новых тарифах «Киевстара» с безлимитным 3G-интернетом без ограничений

Вчера мы узнали первые подробности о предстоящей новой линейке предоплаченных тарифов «Киевстар», в которую войдет план с безлимитным интернетом. Это предложение должно стать ответом «Киевстара» на уже действующие тарифы Vodafone Украина и lifecell. Вчера вечером президент «Киевстар» Петр Чернышов на подведении итогов Телеком-акселератора Radar Tech в Киеве поведал новые интересные подробности о тарифах, которые будут запущены в ближайшие недели.

«Через неделю с небольшим мы запускаем наши инновационные тарифы, в том числе безлимитный 3G-тариф», – сказал президент «Киевстара» Петр Чернышов.

Он утверждает, что новые тарифы будут «честными, честнее, чем у «красных»», явно намекая на второго по величине оператора рынка Vodafone Украина.

Глава «Киевстара» пояснил, что безлимитном интернете от «Киевстара», в отличие от тарифа основного конкурента, в частности, не будет запрета на использование торрентов, раздачу интернета с телефона, и плата за него будет стандартной помесячной, а не за 28 ней.

«Но он будет дороже, так как не будет ограничений», – отметил президент «Киевстара».

Примерно через месяц после перехода к новым тарифам для абонентов предоплаченной связи планируется запуск новой линейки тарифов для контрактных абонентов, а еще через месяц – для корпоративных клиентов.

По словам Чернышова, «Киевстар» не «гонится за клиентами», пытаясь максимально урезать и удешевить услуги, а наоборот, ее новые тарифы направлены на повышение ARPU (ежемесячного дохода с абонента) за счет предоставления ему дополнительных услуг. При этом он заверил, что этот подход работает и клиентов компания не теряет.

В этом году в «Киевстаре» рассчитывают нарастить ARPU в гривне на 10%, что будет очень хорошим результатом.

Источник: interfax.com.ua