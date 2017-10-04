Подробности о новой линейке «безлимитных» тарифов «Киевстар»
В начале прошлого месяца президент «Киевстара» Петр Чернышев, отвечая на сообщения в Facebook, отметил, что компания готовит «достойный» ответ на 3G-безлимиты конкурентов. Запуск этих самых новых тарифов ожидается в ближайшие дни. И вот сегодня в сети появились первые подробности о ценах и содержимом этих «достойных» предложений. Источником этих сведений выступил редактор сайта G-News Сергей Горбачевский, который ранее уже оказывался источником первых достоверных сведений о украинском телеком-рынке.
Итак, всего будет четыре национальных тарифа с говорящими названиями: «Безлим Разговоры», «Безлим Соцсети», «Безлим Видео» и «Максимальный Безлим». Еще будут их региональные версии с приставкой + к названию, которые при почти аналогичном наполнении будут стоить немного дешевле. Для ясности, в данном случае речь идет о тарифах, нацеленных на абонентов предоплаченной связи с безлимитными звонками внутри сети. Для удобства и наглядности всю имеющуюся информацию по новым тарифам мы решили вынести в таблицу:
|Название тарифного плана
|Интернет, МБ
|Звонки на других операторов и городские номера, минуты
|Сообщения SMS, шт
|Абонплата, грн/месяц
|«Безлим Разговоры»
|500 + «Знания без границ»
|—
|—
|45
|«Безлим Соцсети»
|3000 + «Знания без границ» и соцсети (Facebook и Twitter)
|50
|50
|65
|«Безлим Видео»
|6000 + «Знания без границ» + Youtube и соцсети (Facebook, Twitter) + услуга Интернет-пара
|100
|100
|95
|«Максимальный Безлим»
|Неограниченный + «Знания без границ» + Youtube и соцсети (Facebook, Twitter) + услуга Интернет-пара
|300
|300
|155
|«Безлим Разговоры+»
|500 + «Знания без границ»
|—
|—
|40
|«Безлим Соцсети+»
|3000 + «Знания без границ» и соцсети (Facebook и Twitter)
|100
|100
|60
|«Безлим Видео+»
|6000 + «Знания без границ» + Youtube и соцсети (Facebook, Twitter) + услуга Интернет-пара
|200
|200
|90
|«Максимальный Безлим+»
|Неограниченный + «Знания без границ» + Youtube и соцсети (Facebook, Twitter) + услуга Интернет-пара
|300
|300
|135
Пока неясно, будут ли какие-либо условия, ограничивающие использование безлимитного трафика в топовом предложении. Точнее говоря, в том, что они будут сомнений нет, вопрос в другом, какие именно ограничения это будут и можно ли будет использовать смартфон или планшет в качестве точки доступа. Отдельно упоминается о том, во все ТП входит мессенджер VEON с бесплатным трафиком, о котором мы писали летом. Впрочем, объемы этого трафика опять-же будут варьироваться в зависимости от тарифов.
Источник: g-news.com.ua