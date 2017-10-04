Подробности о новой линейке «безлимитных» тарифов «Киевстар»

В начале прошлого месяца президент «Киевстара» Петр Чернышев, отвечая на сообщения в Facebook, отметил, что компания готовит «достойный» ответ на 3G-безлимиты конкурентов. Запуск этих самых новых тарифов ожидается в ближайшие дни. И вот сегодня в сети появились первые подробности о ценах и содержимом этих «достойных» предложений. Источником этих сведений выступил редактор сайта G-News Сергей Горбачевский, который ранее уже оказывался источником первых достоверных сведений о украинском телеком-рынке.

Итак, всего будет четыре национальных тарифа с говорящими названиями: «Безлим Разговоры», «Безлим Соцсети», «Безлим Видео» и «Максимальный Безлим». Еще будут их региональные версии с приставкой + к названию, которые при почти аналогичном наполнении будут стоить немного дешевле. Для ясности, в данном случае речь идет о тарифах, нацеленных на абонентов предоплаченной связи с безлимитными звонками внутри сети. Для удобства и наглядности всю имеющуюся информацию по новым тарифам мы решили вынести в таблицу:

Название тарифного плана Интернет, МБ Звонки на других операторов и городские номера, минуты Сообщения SMS, шт Абонплата, грн/месяц «Безлим Разговоры» 500 + «Знания без границ» — — 45 «Безлим Соцсети» 3000 + «Знания без границ» и соцсети (Facebook и Twitter) 50 50 65 «Безлим Видео» 6000 + «Знания без границ» + Youtube и соцсети (Facebook, Twitter) + услуга Интернет-пара 100 100 95 «Максимальный Безлим» Неограниченный + «Знания без границ» + Youtube и соцсети (Facebook, Twitter) + услуга Интернет-пара 300 300 155 «Безлим Разговоры+» 500 + «Знания без границ» — — 40 «Безлим Соцсети+» 3000 + «Знания без границ» и соцсети (Facebook и Twitter) 100 100 60 «Безлим Видео+» 6000 + «Знания без границ» + Youtube и соцсети (Facebook, Twitter) + услуга Интернет-пара 200 200 90 «Максимальный Безлим+» Неограниченный + «Знания без границ» + Youtube и соцсети (Facebook, Twitter) + услуга Интернет-пара 300 300 135

Пока неясно, будут ли какие-либо условия, ограничивающие использование безлимитного трафика в топовом предложении. Точнее говоря, в том, что они будут сомнений нет, вопрос в другом, какие именно ограничения это будут и можно ли будет использовать смартфон или планшет в качестве точки доступа. Отдельно упоминается о том, во все ТП входит мессенджер VEON с бесплатным трафиком, о котором мы писали летом. Впрочем, объемы этого трафика опять-же будут варьироваться в зависимости от тарифов.

Источник: g-news.com.ua