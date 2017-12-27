Дорожная карта Huawei рассказывает об устройствах производителя на 2018 год, флагманские смартфоны Huawei P20, P20 Plus и P20 Lite ожидаются на MWC 2018

Слухи и утечки – это хорошо, но куда больше интереса представляют официальные документы, раскрывающие планы по выпуску продуктов той или иной компании. Сейчас благодаря попавшей в сеть дорожной карте нам выпала возможность узнать о мобильных устройствах Huawei, запланированных на следующий год.

Итак, самым насыщенным должен стать первый квартал. В этот период китайский производитель выпустит множество продуктов: смартфоны, фитнес-браслеты, беспроводной роутер и аксессуары. Среди смартфонов значатся Maya, Salina и Honor 1. Отметим, что это лишь кодовые имена и обозначения, а не настоящие названия, так что пока неясно, какие конкретно модели под ними скрываются. Также на первый квартал следующего года запланирован запуск ранее представленных моделей Mate 10 Pro и Mate 10 Lite на новых рынках. Новый трекер активности Huawei A2, 360-градусная камера Huawei 360 Camera, весы Huawei Scale и беспроводной роутер Huawei B618 – все это тоже представят в начале 2018 года.

Второй квартал 2018 года у Huawei обещает быть не менее интересным – флагманская линейка смартфонов Huawei P20, P20 Plus и P20 Lite, еще одна модель линейки Honor, а также некое устройство под обозначением Huawei B525, вероятно, еще один роутер. Уже сейчас есть подтверждения, что Huawei P20 представят в ходе выставки Mobile World Congress 2018 в конце февраля.

В третьей четверти Huawei планирует выпустить только одно устройство – третий новый смартфон под брендом Honor, а на заключительную четверть запланировал выход новых Huawei Mate Pro и Mate Lite наряду с еще одним Honor’ом. Впрочем, вполне вероятно, что к тому времени планы производителя еще несколько раз поменяются, так что этот роадмап точно нельзя считать окончательным.

Источник: Gadgety и phonearena