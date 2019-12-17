«Доставить все машины и нарастить темпы установки солнечных крыш». Илон Маск дал предновогоднюю установку сотрудникам Tesla





Журналистам Business Insider удалось заполучить копию внутреннего письма, разосланного гендиректором Tesla Илоном Маском сотрудникам компании. Тема письма — два важнейших приоритета Tesla на декабрь. Да, «давайте после Нового года» — это не про Илона Маска.

Первая приоритетная задача — доставить все заказанные автомобили клиентам до конца года.

Напомним, текущий план Tesla по поставкам автомобилей по итогам 2019 год — от 360 тыс. до 400 тыс. единиц. В минувшем квартале Tesla отгрузила покупателям рекордное количество автомобилей — 97 тыс. штук (поставки с начала года — 255 тыс.), тогда как аналитики ожидали не менее 100 тыс. отгруженных за квартал авто. В этом квартале Tesla должна реализовать минимум 105 тыс. автомобилей, причем этот результат позволит достичь нижней границы в 360 тыс. отгруженных авто по итогам года. Ранее предполагалось, что это не составит большого труда, учитывая запуск Gigafactory 3 в Шанхае и старт продаж китайских Model 3. Но этот явный призыв поднажать немного настораживает. С другой стороны, быть может Илон Маск нацелился на более высокий результат, который всех удивит.

Вторая задача, которая, по словам Маска, по степени важности равноценна первой, — немедленно сильно увеличить количество установок солнечных панелей. С самого момента поглощения SolarCity бизнес по выпуску фотоэлектрических домашних установок в основном только падал, хотя по итогам третьего квартала 2019 года Tesla все же удалось немного нарастить продажи. В этом не последнюю роль сыграла снижение цен на неоправдавшие надежд солнечные крыши и запуск сервиса аренды солнечных панелей с бесплатной установкой и подключением. И здесь опять-таки то ли эффект оказался краткосрочным и третье поколение солнечных крыш Solar Roof не оправдало надежд (снова), а продажи снова недостаточно хороши, то ли глава Tesla нацелился на завидный рост продаж. Помним, что во время недавнего конференц-звонка по итогам третьего квартала Илон Маск сделал очень смелое заявление, что в будущем энергетический бизнес Tesla Energy и автомобильный бизнес Tesla Automotive сравняются по объемам выручки.

О реальном положении дел можно будет судить после публикации отчета о поставках автомобилей по итогам заключительной четверти и всего 2019 года (появится в первых числах следующего месяца) и подробного финансового отчета (в двадцатых числах января).

Источник: Business Insider