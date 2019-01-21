DOU.UA выяснил, сколько зарабатывают украинские IT-специалисты в зависимости от профиля, должности и места работы

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Украинский ресурс DOU.UA провел зарплатный опрос среди отечественных IT-специалистов, в котором приняли участие 10 379 человек. Опрос проводился анонимно с 17 декабря 2018 года по 20 января 2019 года, все зарплаты указаны после уплаты налогов в долларах США по курсу межбанка.

Средние зарплаты по всем должностям выглядят следующим образом, меньше всего получают специалисты на должности Junior QA ($500), больше всего — Director of Engineering и System Architect ($5000).

Среди разработчиков Java, C# и C++ на большую зарплату могут рассчитывать последние, однако только на уровнях Junior и Middle, тогда как Senior специалисты в сфере Java все же получают больше. Среди Java Android и Java не-Android разработчиков нет единства, примерно одинаково получают лишь начинающие, тогда как на более высоких уровнях зарплаты заметно отличаются и т.д.

А вот так зарплаты зависят от типа компании (аутстафф, аутсорс, продукт, стартап):

Если учитывать ВУЗы, в которых учились IT-разработчики, то на максимальную зарплату ($2500) при всех прочих могут рассчитывать выпускники НТУУ «КПИ», ДонНТУ, ЖГТУ и КНУСА. При этом у студентов, которые еще не покинули свои ВУЗы, зарплаты в разы скромнее:

И, наконец, изменения зарплат в разных сферах IT в динамике:

Полную версию свежего зарплатного опроса можно прочитать на сайте DOU.UA по следующей ссылке.

Ранее мы публиковали Портрет украинского IT-специалиста 2018 года по версии того же ресурса DOU.UA.

Источник: DOU.UA