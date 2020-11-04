Дубль два: на этой неделе Рада рассмотрит новую версию законопроекта об упрощении доступа телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры





На новый (старый) законопроект №4226 об упрощении доступа к объектам инфраструктуры обратило внимание Министерство цифровой трансформации Украины, выразив инициативе свою поддержку. На этой неделе Рада рассмотрит этот законопроект в первом чтении.

На самом деле 4226 — это уже вторая попытка устранить пробелы в действующем законе о доступе к объектам инфраструктуры. Еще в 2017 году в Украине был принят Закон «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей» (№4159), который должен был ускорить развитие телеком-сетей. Но этого не случилось, поскольку на практике ключевые нормы этого закона не исполнялись, что приводило к конфликтам между провайдерами и балансодержателями объектов инфраструктуры (ОСМД). В июне Рада, несмотря на поддержку комитета и представителей телекома, провалила голосование по законопроекту 2042, а 4226 является его улучшенной версией.

Закон предусматривает:

включение всех налогов и сборов в сумму разовой и периодической платы за доступ к элементам инфраструктуры;

применение коэффициентов для сельской местности для снижения тарифов за доступ;

установление предельного размера платы за доступ к опорам наружного освещения и для зданий, сооружений нежилого назначения.

При подготовке улучшенной версии законопроекта были учтены некоторые пожелания ассоциации ОСМД. В частности, законодатели предусмотрели, что доступ может оказывать не только владелец помещения, но и ОСМД или арендатор, а ОСМД не должны проводить общее собрание по требованию операторов.

Минцифра продолжает работать с ассоциациями ОСМД по урегулированию спорных моментов сотрудничества между домовладельцами и провайдерами, обещая направить дальнейшие совместные наработки депутатам для рассмотрения в следующем чтении.